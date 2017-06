Con flores blancas de papel se rinde homenaje a víctimas de atentado en Andino

Redacción Bogota

Con un minuto de silencio y un altar de flores naturales y otras hechas en papel se rindió homenaje a las víctimas del atentado que ocurrió el sábado en la tarde en el centro comercial Andino, que dejó a ocho personas heridas y tres mujeres fallecidas. (Leer Siete de los ocho heridos por explosión en Centro Comercial Andino fueron dados de alta).

“Nos unimos a las voces de repudio e invitamos a la unión y a que se expresen con flores blancas en papel en memoria de las víctimas”, expresaron las directivas del centro comercial en un comunicado. (Galería Flores blancas para recordar a víctimas de atentado en Andino).

Por su parte, el presidente Santos decidió celebrar el Día del Padre en el centro comercial. "Mi hijo me invitó a almorzar, me preguntó a donde quería ir, vamos al centro Andino, aquí almorzamos. Y decirle a la gente que no hay ninguna posibilidad que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano", dijo al llegar al Andino. (Entrevista “Nosotros nos enteramos por televisión”: hermana de herida en explosión de Andino).

Santos habló con asistentes al centro comercial, con las meseras que lo atendieron y leyó varios de los mensajes de solidaridad con las víctimas que espontáneos dejaron en pequeños papeles junto con flores de color blanco.

También dijo que "la mejor de responder a los actos terroristas es llevar una vida normal", por lo cual decidió acudir al lugar a almorzar con su familia.

La explosión ocurrió el sábado 17 de junio a las 5 de la tarde en un baño del segundo piso, hecho que dejó a tres personas muertas: las colombianas Ana María Gutiérrez (41 años) y Lady Paola Jaimes Ovalle (31 años) y la francesa Julie Huynh, una joven de 23 años que estaba en la ciudad prestando un servicio social.

En el atentado también resultaron heridos Ingrid Margarita Ramírez (de 21 años), Luis Roberto Velázquez Bernal, de 76 años; Nathalie Nadine, de nacionalidad francesa y de 48 años; Yuri Belly Céspedes Martínez, Jenny Marcela Sepúlveda Gallego y Edila del Pilar Hormiga.

Gobierno cubrirá gastos en salud de víctimas

Los gastos de la atención en salud de las personas heridas en el atentado del sábado pasado en el centro comercial Andino serán serán asumidos por el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La cobertura incluye atención de urgencias, hospitalización, suministro de material médicoquirúrgico, osteosíntesis, órtesis, prótesis, tratamientos, medicamentos, procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico y rehabilitación.

Así mismo, el Gobierno entregará una indemnización de 18.442.000 de pesos por cada una de las personas fallecidas. Esta suma, que incluye los gastos funerarios, deberá ser reclamada por los familiares, sin intermediarios, pero con el apoyo de asesores del Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud.