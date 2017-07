En dos años se han legalizado 24 barrios en Bogotá

Redacción Bogotá

Durante dos años, el Distrito ha logrado legalizar 24 barrios en la capital, ubicados en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, San Cristóbal, Suba y Usaquén, donde residen al menos 5.500 personas, quienes habitan en 1.019 lotes. (Lea: Plan para legalizar barrios informales​)

“Tras los procesos de legalización, estos barrios han quedado habilitados para recibir todos los beneficios de la ciudad formal. Por ejemplo, tener acceso al Programa de Mejoramiento Integral, que garantiza la dotación de redes de servicios públicos domiciliarios y la implementación de infraestructura para la prestación de los diversos servicios sociales como salud, educación o recreación, al igual que vías y transporte”, aseguró Andrés Ortiz Gómez, secretario de Planeación.

En 2016 se formalizaron 15 barrios, en los que habitan 2.800 personas, quienes están ubicadas en 517 lotes. Algunos de ellos son: Bosa La Estación I, La Concepción IV sector, San Pablo II sector Las Margaritas, Azucena I, Jiménez de Quesada III, Argelia Renacimiento y La Cabaña El Vaticano, Villa Aurora, San Manuel II Sector y Calvo Sur II, Rincón Sector La Escuela I y San Miguel El Cedro, Los Naranjos El Codito, Torcoroma I y San Luis La Colmena.

Y durante 2017 han ingresado a la legalidad 9 barrios, donde residen 2.700, en 502 lotes. Los barrios son: Sagrada Familia II sector, Villa Neira y Quindío La Esmeralda, La Cabaña Fontibón y Guadual II, Tuna Alta I, Rincón sector El Cóndor – El Mortiño, Mirador – Paradero y Bosa Nova III.

La administración espera legalizar en cuatro años 192 barrios: para 2017 tratarán de sumar 50 barrios a los 15 ya legalizados en 2016; para 2018, 56; para 2019, 56, y en 2020 la meta es de 15.

¿Cómo y por qué legalizar un barrio?

Para iniciar el proceso de legalización de barrios, se debe crear un expediente urbano en la Secretaría Distrital del Hábitat, con el que se verificará la existencia de un asentamiento humano constituido informalmente y compuesto por viviendas de interés social, con una ocupación de sus predios consolidada y una definición de sus vías. (Lea: El Triángulo: un barrio a la sombra de la ilegalidad por más de 40 años)

Después de eso, la entidad inicia formalmente el trámite, adelantando el estudio urbanístico, mediante el cual se corrobora que el asentamiento no esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo no mitigables, y no ocupen áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal o de afectación de los Sistemas Generales, de conformidad con lo consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

A partir de ese proceso, el Distrito aprueba los planos de loteo y expide la reglamentación urbanística a través de una resolución. Según María Carolina Castillo, secretaria de Hábitat, el 21% del Distrito ha sido ocupado de manera informal y para contrarrestar esta situación, ya se han radicado 49 expedientes de los cuales ya se reglamentaron 24.

Para Castillo, la legalización ayuda a dignificar a la población bogotana, pues “es el primer paso para el acceso a los servicios públicos, al espacio público, a las condiciones de ciudad que tienen los demás ciudadanos”.