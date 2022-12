Calendario astronómico 2023: prográmese con eclipses, lluvia de estrellas y más

Conozca los lugares de Colombia y las fechas importantes para observar el cielo. Foto: Pixabay

El cielo nocturno tiene maravillas asombras cada año y 2023 no será la excepción. Aunque algunos de los eventos no se podrán ver en todo el mundo y eso incluye a Colombia, le contamos la mejor manera de verlos y no perderse los momentos cruciales de la observación astronómica.

En el país existen varios lugares ideales para la observación del cielo en busca de fenómenos y objetos astronómicos. Entre ellos encontramos; el Patio de Brujas en Ráquira, Boyacá; el Observatorio Astronómico de la Tatacoa en Villavieja, Huila; el Observatorio Astronómico Muisca en Villa de Leyva, Boyacá; el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia en Bogotá; también en el corregimiento de La Bricha en Macaravita, Santander; Cabo de la Vela en La Guajira y en algunos puntos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

¿Cuáles son los eventos que se podrán observar en el cielo en 2023?

Estos son los meses en los que se podrán observar los fenómenos astronómicos del año:

Enero: El día 23 se podrá ver a la Luna, Venus y Saturno muy cerca en el rango de visión de la tierra . Esto hará que a simple vista se vea un punto muy brillante de ambos planetas, en donde Venus eclipsará a Saturno.

Febrero: El 22 de este mes, tendremos una cercanía entre la Luna y Júpiter , además, el planeta Venus se verá muy próximo.

Marzo: El 1 de este tercer mes del año, los planetas Venus y Júpiter estarán también con una cercanía considerable en el rango de visión . Los dos más planetas se verán más brillantes que de costumbre.

Abril: En este mes se dará como siembre la lluvia de las Líridas, entre el 16 y 26, teniendo su momento máximo el sábado 22 y madrugada del domingo 23 . Además, el día 11 se podrá observar a Venus sobre el cúmulo estelar de Pléyades y Mercurio estará en uno de sus puntos más altos en el cielo . En Oceanía y otras islas del océano pacífico, se podrá observar un eclipse solar híbrido el día 20, fenómeno que no ocurría desde 2005.

Mayo: Los astros más cercanos de la tierra, Marte, Venus y la Luna se observarán en forma de arco y muy próximos el día 22 y 23.

Junio: El 2 de este mes, Marte se situará encima del cúmulo estelar “El Pesebre” .

Agosto: Durante los días 12 y 13 de este mes, se podrá ver el momento en que pasa la lluvia de las perseidas . Donde pasan hasta 60 estrellas fugaces en una hora.

Octubre: El sábado 14 de este mes se podrá observar un anillo de fuego en el eclipse de sol que pasará el continente americano . Algunos países solo serán capaces de vislumbrar un eclipse solar parcial.

Noviembre: La lluvia de estrellas de las Leónidas se dará entre 15 y el 21 de este mes, teniendo su pico el día 17.

Diciembre: Los días 13 y 14 de este último mes del año será ideal para observar la lluvia de las gemínidas, meteoritos que parecen provenir de la Constelación de Géminis. En este fenómeno, pueden observarse hasta 120 estrellas fugaces en una hora.

