Cristian Montenegro, el hombre que creó a su propia familia, pero de trapo

Cristian construyó su propia familia por causa de una ruptura amorosa. Foto: Facebook

Imagine a un hombre de 27 años quien advierte que su familia primaria es un grupo de muñecos de trapo. Sí, es un caso real y tiene un protagonista real pues en los últimos días se ha dado a conocer la historia de Cristian Montenegro, un joven de la ciudad de Bogotá que tiene una familia hecha con sus propias manos y que son parte del núcleo social con el que convive a diario. Su novia e hijos son muñecos. Sí, de trapo. Cristian, al otro lado del teléfono, cuenta que su novia lo ama porque lo ha entendido como nadie más lo ha hecho.

¿Qué dicen los expertos sobre el caso de Cristian Montenegro?

Hablamos con Jorge Augusto Franco, médico psiquiatra y CEO de ‘menteaprende’, quien nos ayudó a entender un poco más la conducta de Cristian y su diario vivir.

De acuerdo con el doctor Jorge Franco, a pesar de que clínicamente esta conducta no tiene una explicación sobre este comportamiento, sí se debe tener en cuenta que hay una causa de fondo. “Detrás de esta conducta, uno, hay sufrimiento; dos, hay una incapacidad para adaptarse al entorno, a la realidad y a las situaciones difíciles de la vida”.

Este caso, como muchos otros, deben diferenciarse de las enfermedades mentales pues problema de salud mental no siempre es sinónimo de enfermedad mental, dijo el experto.

Para poder asegurar que se trata de una enfermedad mental, lo que nos asegura el profesional de la salud es que se debe tener un acercamiento más específico con el paciente en cuestión, así como con la familia más cercana, para así identificar si este comportamiento es el único o hay más.

Franco detalla que esta es una “conducta no sana y no adaptativa”, que se refiere a estrategias no sanas para lidiar con el sufrimiento y con las emociones.

¿Cómo es la vida de Cristian y su familia de trapo?

Desde hace varios años, Cristian, de 27 años, ha mostrado a su familia en redes sociales disfrutando de sus hijos en el parque, en centros comerciales y hasta en Transmilenio.

Las publicaciones que hace de forma constante muestran cómo él y los tres muñecos que representan a su familia son parte esencial de su vida y su desarrollo personal en la sociedad, advierte.

Pero, fue hasta que abrió su cuenta de TikTok cuando se viralizó su historia, pues, por medio de esta plataforma, habla sobre su día a día y cómo su familia representa, asegura, algo muy importante para su presente y futuro.

Dice que su esposa, Natalia Adela Ortiz Moreno, tiene 26 años, y sus dos hijos, Leidy María y Adolfo Daniel, tienen 4 y 7 años, respectivamente. Sus dos pequeños, recalca en entrevista con este medio, “son un regalo de Dios”.

¿Por qué creó estos muñecos?

De acuerdo con lo que Cristian cuenta, la razón por la que su familia es de trapo es porque ha pasado por muchas decepciones amorosas que lo han obligado a refugiarse en su familia hecha a mano.

“Los hice porque en un principio, hace dos años, 2020 me sentí solo, de malas, no conseguía a nadie, después estuve con una ex, en ese tiempo hablamos y jugamos al papá y la mamá y entonces ahí hice el primero, al niño, después hice a la niña, y ya llegó un punto en el que nos separamos”, nos contó Cristian.

Sus papás y su familia lo aceptan tal y como son, y en su cuarto donde convive con su novia e hijos en la localidad de Kennedy, pasa la mayor parte del tiempo cuando no está trabajando como ayudante de construcción.

Las expectativas de su vida a dos años son poder seguir compartiendo más tiempo con sus dos hijos y su esposa y, además, quiere llegar a hacer cine y aparecer en la televisión. “Quiero hacer con ellos comerciales, documentales, propagandas, telenovelas. Yo he soñado eso, tengo cara de actor, me parezco como a Sylvester Stallone”, afirma Cristian.

¿Cómo deberían actuar la sociedad frente a este tipo de casos?

Socialmente, este tipo de comportamientos provocan rechazo o burlas, sobre todo con el uso de las redes sociales; por eso, el psiquiatra Jorge Franco, recomienda lo siguiente:

“No juzgar, no burlarse, si yo no sé qué decir, abstenerse a dar juicios de valor. Decir afirmaciones como: “ponga de su parte”, “usted tiene todo en la vida” o “lo que usted está haciendo está mal”, eso no ayuda, es mejor preguntar si necesita algo.