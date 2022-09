¿Quién es Aida Merlano y cómo llegó a la fama tras la fuga de su madre?

La influencer, Aida Victoria Merlano, recibió el fallo de la Fiscalía donde la acusan de "favorecimiento de fuga" por el caso de su mamá Aida Merlano Rebolledo. Foto: Instagram

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la tarde de hoy que la influencer Aida Victoria Merlano será condenada por el delito de favorecimiento de fuga por los hechos presentados en el año 2019, cuando su mamá, Aida Merlano Rebolledo, se escapó por una ventana mientras asistía a una consulta odontológica. Merlano Rebolledo, para ese instante, cumplía una condena por compra de votos en el Atlántico y su caso ha sido ampliamente conocido en el país porque allí se tejió todo un aparato diseñado para ganar elecciones y en la mitad se han conocido hasta acusaciones directas contra casas políticas regionales de la costa.

A pesar de que la decisión de la Fiscalía llegó hasta este 06 de septiembre de 2022, el proceso por el que estaba pasando la joven lleva más de tres años, pues, desde la fuga de su mamá, se hablaba de que ella estaba implicada en el hecho, del mismo modo que el odontólogo Javier Guillermo Cely, quien la atendía en el momento del hecho.

Lo cierto es que después de que iniciara el proceso en su contra, Aida Victoria decidió continuar con su vida y se logró convertir en una famosa influencer colombiana.

¿A qué se dedica Aida Victoria Merlano?

La joven crea contenido y lo publica por medio de sus redes sociales en las que más de 4 millones de personas la siguen. Allí, en sus publicaciones, opina sobre asuntos de moda, consejos de cuidado personal e incluso de política y otros temas coyunturales.

A pesar de que su fama nacional se hizo evidente después del incidente ocurrido con su mamá, la influenciadora, que tiene más de 3.4 millones de seguidores en su Instagram y 1.1 millones en TikTok, ha sabido mantener su potencial en redes a lo largo de todo el proceso legal por el que ha estado pasando desde 2019.

En el 2021, publicó un video en el que hacía aclaraciones sobre su situación legal y todo lo que giraba en torno a la imputación de cargos por ayudar a su mamá a fugarse. Ese video lo realizó con el fin de aclarar los rumores que estaban circulando en redes sociales, pues se presumía que ese era un tema nuevo, cuando ya llevaba tiempo en curso.

¿Cuál es el verdadero nombre de Aida Victoria Merlano?

Además de hacerse varias cirugías estéticas en su rostro días después de ocurrida la fuga de su mamá y cambiarse el color de cabello a negro, la influencer de 23 años decidió cambiar su nombre legalmente, pues, según cuenta en una entrevista con el actor Jorge Enrique Abello, quería honrar el nombre de su mamá.

“Yo me llamaba antes ‘Caroline’, ese antes era mi nombre. Mi nombre de nacimiento era ‘Caroline’. Yo me fui a vivir a Bogotá, mi mamá se entrega y un día me llaman a las siete de la mañana y me dice una persona amiga de mi mamá: ‘mira, estoy en la clínica, tu mamá intentó suicidarse, necesito que estés pendiente de todo lo que te pida...”, contó la influencer que dejó ver que la realidad de su proceso legal con su mamá, en un lapso de nueve meses, fue toda una travesía de emociones donde la depresión y la angustia constante por la vida de su mamá no cesaban.

“Hija, si a ti te da pena que te relacionen conmigo, tú no hables de mí, no digas que me conoces, pero no te eches esa carga social encima porque los errores los cometí yo”, fue lo que le dijo Aida Merlano a su hija.

Después de que escuchara eso, la influencer decidió cambiar su nombre. “Me fui a la registraduría esa misma tarde, a buscar donde estaba mi registro de nacimiento y me cambié el nombre. Me acuerdo perfectamente que me costó $127.000 cambiarme el nombre”.

Al hacer el cambio oficial, ‘Caroline’ llamó a su mamá y le contó lo que había hecho y le dijo que la razón por la que había tomado esa decisión era porque se sentía “orgullosa de que seas mi mamá y segundo, yo tengo la plena convicción de que mi vida se va a marcar con victoria a pesar de lo que haya detrás o lo que me haya pasado”.

La reacción de Aida Victoria tras la decisión condenatoria

De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía, los cargos serán dados a conocer este 13 de septiembre a las 2:00 p.m. Por dicho caso ya fue condenado a 15 años de prisión al excapitán del Inpec, David Alexander Álvarez Cárdenas. El delito: favorecimiento a la fuga.

Por su parte, hace pocos minutos la influencer dio a conocer que no se trata de una condena menor, “a diferencia de lo que la gente puede pensar, que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel, entonces, pues, nada, yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia y ya mi abogado apeló y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante”, contó Aida Victoria en sus historias de Instagram.