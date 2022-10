Daniel Carvalho: Hace 25 años fumo marihuana y soy buen hijo, amigo y profesional

El representante a la cámara afirmó que la marihuana “no mata”, lo que mata es la estigmatización. Foto: Instagram

En el Congreso de la República se está definiendo la aprobación del proyecto de Ley 002 de 2022 que busca regular el consumo y la comercialización de la marihuana recreativa en el país.

Esta iniciativa, que ya fue aprobada en segundo debate, ha dejado opiniones divididas entre las bancadas de los partidos políticos y también, entre los ciudadanos que tienen dudas sobre el efecto que tiene esta planta en la vida.

En el debate de este martes 11 de octubre, el Representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, sorprendió a los asistentes con su testimonio sobre el papel de la marihuana en su vida que, según lo que afirma, no le ha impedido ser buen hijo ni tampoco un buen profesional.

¿Quién es Daniel Carvalho?

Carvalho es ingeniero civil, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad EAFIT y en urbanismo del IFU de París.

Antes de estar en la Cámara de Representantes trabajó en el Área Metropolitana, en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales y durante seis años fue concejal de Medellín.

Hizo parte del Partido Verde Oxígeno hasta julio de 2022, cuando fue expulsado, junto a Humberto De La Calle, debido a sus “incompatibilidades con los principios de esta colectividad”. Actualmente, es representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde Centro Esperanza Coalición.

¿Qué fue lo que dijo el Daniel Carvalho?

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo y ser un buen profesional, tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, expresó Carvalho durante su intervención.

El Representante a la Cámara dejó en claro que el consumo de esta sustancia no ha traído consecuencias negativas en su cuerpo y que, de hecho, la sal, el azúcar y el cigarrillo, sí han impactado, según su médico de cabecera.

“¿Piensa usted que soy un enfermo? Le digo la semana pasada, como cada año me hice 18 exámenes médicos, el doctor los revisó y me dijo que estaba muy bien, me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar y al cigarrillo, y yo le pregunté: ‘doctor, ¿y la marihuana?, y me dijo, ‘tranquilo’”, contó.

Además, afirmó que al contrario de lo que opina Hernán Cadavid, otro miembro de la Cámara que busca archivar el proyecto de Ley 002 de 2022, la marihuana no lo hace una persona “enferma”, sino que lo que le ha hecho daño realmente es la estigmatización alrededor del tema.

“A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño, no me ha llevado a problemas con la ley, ¿saben qué me ha hecho daño? La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana, soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy”, afirmó Carvalho.

El Representante a la Cámara por Antioquia finalizó su intervención diciendo que ‘la mata que mata’ no mata, lo que hace daño es “la persecución y nos mata el hecho de que sigan pensando que adultos como somos no podemos tomar nuestras propias decisiones”.

La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información. #HoraDeRegular #CannabisDeUsoAduto pic.twitter.com/662ricWvjc — Daniel Carvalho (@davalho) October 11, 2022

Después de este segundo debate en el que fue aprobado en segunda instancia este proyecto de ley, Carvalho dejó algunas reflexiones sobre su intervención en el Congreso. “Algunos medios titulan “congresista confesó que fuma marihuana”. Yo no confesé nada, la confesión se asocia a pecados y a delitos; usar marihuana no es ninguna de las dos. Yo conté que fumo marihuana porque mi testimonio es valioso para romper estigmas y hacer avanzar el debate”, dijo en su cuenta de Twitter.

También dijo que el calificativo de “enfermo” que se emplea en el consumidor de marihuana se debía eliminar, ya que ni siquiera con el que “se toma unos aguardientes”, se utiliza el adjetivo de “alcohólico”.

“Hay que regular para garantizar calidad, quitar negocio a las mafias y darle a los adultos la información y la libertad de elegir”, finalizó.