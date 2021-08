Decorar tu hogar y encontrar tu estilo

Uno de los secretos para tener un hogar acogedor y en el que te sientas realmente cómodo, es que el espacio refleje la personalidad y el estilo de vida tuyo y de tu familia. Encontrar un estilo personal para ambientar tus espacios no es tan complicado como parece, pero requiere de conocer unos conceptos muy básicos de diseño y aplicar algunos trucos que te puedan ayudar a encontrar la estética que te representa.

Un material de consulta excelente son las redes sociales. En ellas, podrás encontrar cientos de ideas que no sólo te inspiran, sino que te motivan a experimentar en la búsqueda de tu estilo. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con la manera como aplicamos todos estos referentes, ya que no todas las decoraciones y ambientaciones que ves en las redes llegan a reflejar realmente tu personalidad, no todas son fáciles de lograr y sobre todo, si no se hacen de una buena mezcla de estas ideas no lograrás ese hilo conductor que es el que en esencia le da carácter a tu hogar. Este hilo conductor es lo que llamamos ‘Estilo Decorativo’.

Existen muchos factores que debemos tener en cuenta al momento de terminar el estilo propio de tu hogar. Estos factores van desde la elección de los colores hasta la definición de los materiales ideales para usar en tu caso particular, el mobiliario correcto e incluso, el nivel de iluminación adecuado.

En cuanto a los colores, no debes olvidar que cada color genera una sensación diferente en el espacio. Así, si deseas general amplitud y luminosidad debes usar colores cálidos como el amarillo y el naranja o si en cambio buscas un espacio más íntimo y acogedor, te funcionan mejor los colores fríos como los azules y los marrones. Con respecto a los materiales, si estás en climas fríos puedes usar más libremente tapizados que generen sensación de calidez, lo que no es tan recomendable en climas calientes; si tienes mascotas es recomendable el uso de materiales sintéticos resistentes que se pueden limpiar fácilmente; si estás decorando un espacio exterior debes tener en cuenta que la luz solar y la intemperie pueden deteriorar rápidamente tus muebles por lo que debes optar por materiales resistentes a estas condiciones y así, ir analizando cada caso particular.

Otros elementos fundamentales son la acertada elección de mobiliario y objetos decorativos que logran reflejar lo que eres y lo que te gusta, definir una gama de color que le de coherencia a estos elementos una vez los ubiques juntos en el ambiente, planear la iluminación adecuadamente, ya que con la tendencia actual a desarrollar múltiples actividades como trabajo, estudio, descanso y recreación en un mismo espacio, se vuelve un elemento determinante para lograr ambientes cómodos y flexibles

Por último, el conocimiento de los estilos decorativos más usados actualmente como son el Estilo Industrial, el Minimalista, el Estilo Mid-Century, el Nordico y el Clásico; identificar sus características principales y la manera en la que se pueden mezclar entre ellos, te dan herramientas fundamentales para lograr dar a tu hogar el carácter que sueñas.

Por: Maria Claudia Mejia Velásquez

Claves para decorar espacios pequeños:

Escoge los muebles adecuados: Estos espacios necesitan de diseños limpios con patas altas que estilizan y proporcionan amplitud visual. Las mesas redondeadas facilitan el paso. Minimalismo: Aplica la filosofía del menos es más. Menos cosas, más espacio (y más facilidades para limpiar). Cristal es ideal: Las lámparas transparentes son tendencia, las verás sobre todo agrupadas y colgantes. Los jarrones son un must en este sentido. Aprovecha los de color para crear intensidad. Paredes: Todo lo que vaya colgado ayudará a mantener las superficies despejadas. Estanterías altas, cuadros y tapices son sus grandes protagonistas. Colores: El blanco y otros neutros con notas de acento en cojines o detalles decorativos.

Recuerda que por ser suscriptor de El Espectador puedes realizar el curso: Aprende a decorar tus espacios, de Making People, sin ningún costo. Además, puedes recibir el 30 % de descuento en cualquier otro curso de esta plataforma. Para más información, ingresa aquí.