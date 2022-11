“Déjenlo”: el mensaje desde un hospital de una consumidora de vapeadores

Según la joven, el uso del cigarrillo electrónico le causó un dolor profundo en los pulmones, a pesar de no consumirlo habitualmente.

La popularización de los cigarrillos electrónicos han traído consigo advertencias sobre el riesgo que representan para la salud de las personas, la disminución del neurodesarrollo, entre otros accidentes que pueden desenvolverse gracias a su uso. Entre ellos, los múltiples casos en Estados Unidos que se reportaron sobre quemaduras con cigarrillo electrónico, e incluso explosiones del dispositivo durante su uso.

Recientemente, se viralizó un post en donde una usuaria, identificada como Nicole, compartió su historia con el uso del cigarrillo electrónico, en donde narró cómo desarrolló un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias. Esta afección, en donde el aire penetra dentro de los tejidos bajo la piel, ocurrió gracias a su uso con el cigarrillo electrónico, pues, según la joven “esta afección solo ocurre por dos cosas: “el vapeo o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”.

“Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísisisisimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel) Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”.

“Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vapeo”.

Creo que aquí haré más punch que en Instagram así que les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener - pic.twitter.com/3sypGrjckd — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

La usuaria aseguró que ella en un inicio consideraba que no le pasaría nada malo, porque no fumaba seguido. No obstante, advertía a sus seguidores que en solo dos días comenzó a tener afecciones profundas a causa del cigarrillo electrónico que, según ella, es peor que el cigarrillo común. “Cada vez hay más casos de estos por si lo quieren investigar”, comentó.

Según la joven, pudo estar cerca de la muerte, pues el aire en cualquier momento podría obstruir el cerebro o el corazón, produciendo su muerte.

¿Qué dice la ciencia sobre los cigarrillos electrónicos?

El debate se resume en la postura de reducción de daño y la recomendación de uso cero del cigarrillo electrónico.

El enfoque de reducción de daño se desarrolla la idea sobre cómo el cigarrillo electrónico no produce humo, ceniza ni combustión, por lo que su uso puede ser mejor para las personas que quieren seguir fumando y que quieren reducir los daños del cigarrillo convencional. En la otra postura, académicos y científicos afirman que el enfoque de “reducción de daño” puede desencadenar en un problema de salud pública, debido al desconocimiento del riesgo que puede causar el cigarrillo electrónico.

En agosto del año pasado, durante el desarrollo del trámite de un nuevo proyecto de ley en el Congreso, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas desarrolló un comunicado en donde clarificó su posición en torno a cómo no se ha comprobado que el cigarrillo electrónico reduzca el riesgo de daño en la salud de los fumadores, por lo que el desconocimiento frente a las afectaciones de este hacen del enfoque en reducción de daño un enfoque peligroso.

¿Qué respuestas ha recibido el trino de la joven?

Si bien varios comentarios han rectificado los riesgos sobre el uso del cigarrillo electrónico, usuarios de este han afirmado que Nicole habría podido exagerar los riesgos del cigarrillo electrónico. “Asovape”, una asociación que tiene como enfoque de reducción de daños y el defender los derechos de los usuarios de vapeo en Argentina, realizó una respuesta frente al video de la usuaria.

Frente al video de Nicole, la asociación decidió hablar con Diego Joaquín Verrastro, médico cirujano general, especialista en Medicina de Emergencia. Frente al video, el médico afirmó que: “no se enferma quien quiere, sino quien puede. Y esta persona, evidentemente, por estadística, lo más probable es que haya tenido una enfermedad bullosa en sus pulmones y que por un acceso de tos, se le haya producido su colapso pulmonar, no por el vapeo”.