¿Desayunos saludables para bajar de peso?

¿Desayunos para bajar de peso? Aquí lo aclaramos Foto: Loana Duque @loaduque

Las recetas que podemos encontrar en internet son ilimitadas. Formas de hacer preparaciones con alimentos e ingredientes que no afecten nuestra salud, y algunas otras recetas milagrosas que queremos encontrar en la web, son algunas de las búsquedas más frecuentes para empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, pero, ¿en realidad existe una receta que nos permita ser saludables y ayudarnos con el peso?

Loana Duque es Especialista en Nutrición Funcional, acreditada por el Institute of Functional Medicine (AFMCP), certificada como Heatlh Coach por el Institute of Integrative Nutrition, Fitness Nutrition ISSA, Cocina y Nutrición Holística por Gato Dumas, y en esta oportunidad nos aconseja sobre cómo aportar a la nutrición de nuestro cuerpo desde los desayunos saludables.

Aclarando las dudas sobre los desayunos saludables

Se conoce generalmente que el desayuno es la comida más importante del día, pero ¿qué tan cierto es esto? Sobre el tema, Loana Duque nos dice que sí, “ya que comienza un nuevo ciclo para nosotros y nuestro cuerpo, después de pasar muchas horas de ayuno, de descanso, de sueño, y por ende, este primer estímulo que recibe nuestro cuerpo es fundamental para muchísimos procesos hormonales y metabólicos.”

Esta primera comida del día es una forma de llenar nuestro organismo de la energía necesaria para hacer la mayor cantidad de actividades posible durante nuestra jornada de trabajo, estudio u otras, por eso se convierte en algo tan crucial.

¿A qué hora se debe tomar el desayuno?

Lo que nos aconseja Loana, es que esta primera comida del día se debe consumir 1 o 2 horas máximo, después de levantarse, pues “esto le permite al cuerpo y a las hormonas ajustarse a nuestro metabolismo con el que iniciamos el día.”

De este modo, podemos afirmar que el horario en el que tomamos nuestro desayuno, sí influye en el metabolismo del cuerpo porque tiene un impacto en cómo reaccionan nuestras hormonas a lo largo del día. ¿Cuántas horas tenemos de ayuno en la mañana? ¿Por cuánto tiempo esperamos para comer nuestro desayuno? Son factores que afectan dentro del desarrollo de nuestra energía y metabolismo durante el día.

Y entonces, ¿qué pasa si no desayunamos?

“No desayunar tiene varias consecuencias a nivel fisiológico, a nivel hormonal, metabólico y hasta emocional. Si no se desayuna, estamos entregando una carga adicional a las hormonas que regulan el apetito, a aquellas que regulan nuestra glucosa, y además, puede empezar a generar episodios de ganas, de comer más dulces o de sentir la necesidad de reponer energía que no se tuvo a lo largo del día, por la falta de esa comida durante el día.” Sin duda, las repercusiones que tiene no desayunar, son altas y como nos cuenta Loana, al cuerpo le sale muy caro no desayunar, porque se sobrecarga.

Así mismo, y tal como lo mencionamos anteriormente, el efecto de la ansiedad por comer otros alimentos que no aportan lo suficiente a nuestro cuerpo, es una de las fallas que podemos encontrar durante el camino de regular nuestra alimentación desde el desayuno, entonces preste atención a cómo empieza su día para que los resultados que busca sean los esperados.

Salchicha frita, huevos, pan y chocolate, ¿son una buena combinación para tener desayunos saludables?

“Cuando queremos evaluar si algunos alimentos son saludables o no, el primer filtro que deberíamos tener en cuenta es si estamos consumiendo comida real o no, o si son procesados y ultraprocesados.” Afirma, Loana.

En este ejemplo, donde podemos ver un desayuno común, Loana nos cuenta que la mayoría de elementos que componen este plato, son procesados, exceptuando los huevos, que son un superalimento para el día a día, pero la salchicha, el pan y el chocolate, son alimentos que traen aditivos y/o conservantes (en la mayoría de casos) que no son la clave para tomar desayunos saludables.

Entonces, ¿Existen preparaciones o recetas que puedan hacernos bajar de peso?

De acuerdo con Loana, “Una sola preparación o un solo alimento, por sí solo, no hace bajar de peso, porque un proceso donde queramos disminuir nuestro peso, debe ser cambiando nuestra composición corporal, favoreciendo nuestra masa muscular, es decir, deberíamos bajar en grasa, pero no en peso.”

Con esto, bajar de grasa, es una mezcla de muchos factores y a una sola no le podemos atribuir la responsabilidad de bajar de peso.

¿Qué recomendaciones nos puede dar, en cuanto al desayuno, si nuestra meta es bajar de peso?

Finalmente, Loana Duque, nos deja estas valiosas recomendaciones para incluir dentro del proceso de disminución de grasa de nuestro cuerpo: