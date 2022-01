Desde Mauritania hasta México, los trenes continúan en movimiento

On The Rails, la fascinante serie que narra lo lejos que ha llegado el hombre con uno de sus inventos más distintivos, el tren.

Desde Mauritania hasta Sicilia, pasando por México y los Estados Unidos, los trenes son un emblema en la actualidad y nos recuerdan que por más lejos que el hombre haya llagado en adelantos tecnológicos, estas máquinas de vapor y del ferrocarril fueron creados para perdurar.

CuriosityStream, la plataforma que ha revolucionado la forma de ver contenido de no ficción en el mundo, te invita viajar en el tiempo a través de 220 años por medio de la serie documental On The Rails, un fascinante recorrido que exalta uno de los inventos más emblemáticos del hombre, el tren.

Detrás de cada locomotora, existen también un sinnúmero de personas que viven, comen y duermen allí, que trabajan arduamente para que estas icónicas máquinas no se fundan en el olvido.

Episodios:

1. Mauritania

2. Sicilia

3. México

4. Estados Unidos

5. República Checa

Valores agregados para nuestros suscriptores

Por ser suscriptor de El Espectador en el paquete prémium, superprémium y de impreso, tienes la oportunidad de acceder a las mejores series documentales, dirigidas y producidas en los lugares más inhóspitos del planeta.

CuriosityStream te brinda la posibilidad de disfrutar en exclusiva de sus estrenos mundiales, y la alternativa de acceder a contenido selecto alojado en su plataforma. No pierdas la oportunidad de ser parte de la comunidad selecta del servicio de streaming que ha revolucionado la manera de ver los mejores documentales en el mundo.

Disfruta de “On The Rails,”, la serie que recorre cada emblemático tren de Mauritania, Sicilia, México, Estados Unidos y República Checa ingresando a:

