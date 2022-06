Dormir rápido: 5 trucos efectivos para superar el insomnio

Estos son 5 trucos para poder dormir y evitar el insomnio. Foto: Pexels

Tener noches malas puede ser más común de lo que piensas. Según estudios entre un 25 y 35% de los adultos mayores de 25 años tienden a no dormir horas continúas desarrollando así insomnio.

Debido a la pandemia por Covid-19 que azota al mundo desde el 2020, estas cifras han aumentado debido a la ansiedad por salir, el miedo a contagiarse o la angustia de tener un familiar enfermo; aunque ya han pasado dos años donde se superó lo más grave, el insomnio crónico sigue siendo protagonista en diferentes familias del mundo.

Las técnicas para conciliar el sueño de manera rápida y efectiva, y así evitar el insomnio, se han desarrollado desde diferentes ciencias e instituciones. Por ejemplo, el ejercicio de lograr dormir en máximo dos minutos fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos durante la época más fuerte de la Segunda Guerra Mundial, esto debido a las crisis de guerra que no dejaba descansar a los soldados, dicho ejercicio logró un 96% de efectividad.

Consejos para dormir rápido

1. Desconexión

Si es hora de dormir y sigues pensando en el trabajo pendiente, en el quehacer de tus hijos o sencillamente en otras actividades intenta dejar la mente en blanco, si vas sintiendo que el sueño no va a llegar, siéntate al borde de la cama con solamente una tenue luz encendida, puede ser la de una lámpara, en el que puedas regular el brillo. ¡Olvida el móvil por completo!

2. Cara a cara

Cierra los ojos y estira el rostro con movimientos en tu mandíbula. Aprieta y relaja, finalmente distensiona por completo y siente que ningún ceño esté fruncido mientras haces este ejercicio. Esta es otra de las claves para disminuir el insomnio.

3. Hombros y brazos

Si no lo sabes, las mayores tensiones que acumulamos en nuestro cuerpo están en la espalda, brazos y hombros, esto debido a la fuerza que hacemos al agacharnos, sostener una maleta o un bolso. Así que lo que debes hacer para disminuir el cansancio y evitar el insomnio, es relajar por completo esta zona, para esto puedes subir tus hombros como si intentaras tocar tus orejas con ellos, los dejarás ahí por un par de segundos y luego sueltas, repítelo por lo menos dos veces más. Posteriormente mueve tus brazos de manera arbitraria para soltar toda la tensión posible.

4. Las piernas también son la clave

Todavía estando al borde de la cama, siente como tus piernas están sueltas sin ninguna tensión. Hazte leves masajes en los muslos y gemelos de las piernas, esto lo puedes hacer con la yema de los dedos identificando donde hay más tensiones que se generan al caminar mucho durante el día o por tener una sola posición en tu oficina. Estas posturas pueden ocasionar que los tendones se recojan generando un músculo tenso que no ayudará a que puedas dormir rápido aún así cuando te sientas cansado. Luego de hacer esto con cada pierna ha llegado el momento de tumbarte en la cama en un colchón confortable como los que puedes obtener a gran precio buscando los Descuentos de El Espectador.

5. ¡Todo está en la mente!

De esta manera volvemos al primer paso, pues debes estar consciente que no estás pensando en nada que no tenga relación con terminar tu día. Si aún estás pensando en el trabajo, puedes saber que esa es la razón por la que no puedes dormir rápido. Así que una vez más relaja la mente y comienza a imaginar en calma y sosiego. Puedes llevarte imágenes mentales del agua, una cascada y un campo verde, entre otros.

6. Meditación o música tibetana

Seguro este plus te va a gustar, si después de estos pasos todavía ves difícil conciliar el sueño y sigues teniendo episodios de insomnio, te damos dos opciones. La primera es buscar meditaciones para dormir, hay de todas las duraciones, si no estás acostumbrado puedes empezar con las más cortas e ir aumentando, estas meditaciones te ayudarán a relajarte por completo. La segunda opción trata de poner en tu reproductor de música preferido música tibetana, hay playlist de más de 12 horas, que si pones en tu bafle toda la noche te ayudará a que puedas dormir rápido.

Tips para dormir mejor - El Espectador

Estos son algunos trucos para dormir rápido que te ayudarán a vencer el insomnio, sin embargo, recuerda que lo más importante y lo primero que debes hacer es consultar con un médico o profesional.