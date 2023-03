Ejército entregó la libreta militar a un joven con una foto de Cristiano Ronaldo

Hubo un error al momento de poner la fotografía en la libreta militar digital de un joven. Foto: Twitter

El joven Diego Godoy denunció que al momento de entregarle la libreta militar, que tramitó en diciembre, hubo algunas inconsistencias. El problema no fue en su nombre o los números del documento: el error fue la foto que aparece en la misma. En lugar de aparecer su foto es la del jugador Cristiano Ronaldo la que está en el documento. Por medio de su cuenta de Twitter, Tik Tok y entrevistas, Godoy expuso su caso.

“Hice el proceso en diciembre en donde hacen descuento, eso fue un suplicio porque el distrito militar en Fusagasugá es terrible, no hay canales de comunicación y toda la atención se hace físicamente y eso queda a las afueras, todo es presencial”, dijo en una entrevista con la W radio.

“Durante el proceso entrega unos papeles y después le dicen que está mal, lo hacen ir una y otra vez, no hay mecanismo de atención de otra manera, yo tenía tres meses para pagar y la pagué ayer de manera digital”, agregó.

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. 😐

Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCO pic.twitter.com/5WlZReZFOT — David Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023

El pasado martes 14 de marzo, cuando Godoy descargó la libreta militar digital, se dio cuenta de que esta no tenía su foto personal: “Lo primero que vi fue la foto de Cristiano Ronaldo, no mi foto”.

“Yo nunca subí esa foto. Además, yo les entregué un CD con mis fotos y ellos cuando hacen la liquidación ven toda la información. Yo me pregunto, ¿qué tan buena veeduría hacen al momento de liquidar las libretas militares y si verifican la información que les llega?”, agregó.

El joven pide respuesta, ya que su documento es inválido al no ser la misma persona en la fotografía. Además, pagó $1′600.000 por el trámite y no le han dado respuesta que el error vaya a ser corregido.

“Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes, porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”, añadió el joven en su cuenta de Twitter.

¿Qué respondió el Ejército?

En un comunicado oficial emitido una vez conocido el caso de Godoy, el ejército informó que llevó a cabo una investigación en la base de datos con el usuario y la contraseña del joven. Se registra un trámite que data del 5 de febrero de 2016 en la que “se hizo el cargue de diferentes fotografías, un total de siete que no corresponden a las del ciudadano”.

“Este Comando, a través del Distrito Militar conocida la novedad, tomó contacto con el joven, para que se resuelva su situación; puesto que, en principio, a través del usuario asignado no se debió adjuntar fotografías que no cumplieran con los requisitos previamente señalados en el proceso de la expedición de la Tarjeta Militar”, se lee en el documento.

“Internamente, se efectuará una revisión de los procedimientos efectuados en el trámite de la tarjeta militar, que coadyuve a identificar plenamente si se trató de una conducta individual por parte del usuario, que pudiese generar responsabilidad previa autorización de la autoridad competente”, agregan.

Así mismo, mencionan que se revisará, si existió algún tipo de omisión en el trámite o controles por parte de algún servidor público dentro del proceso de la expedición de la Tarjeta Militar digital de Godoy.