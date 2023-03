Brian May fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico, ¿por qué?

Este martes 14 de marzo, Brian May, guitarrista de Queen, fue condecorado como Caballero de la Orden del Imperio Británico. Foto: Getty Images

El reconocido músico y astrofísico Brian May, cofundador de la mítica banda Queen, recibió este martes la condecoración por parte del rey Carlos III de Reino Unido como Caballero de la Orden del Imperio Británico. El artista es uno de los primeros en recibir este nombramiento por parte del actual monarca.

El anuncio de su título, con el cual empezará a ser llamado Sir Bryan Harold May, se había realizado a finales de 2022. “Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Armadura Brillante”, comentó May por medio de sus redes sociales.

Este título se le ha brindado al músico de 75 años por su legado musical y su trabajo en busca de la protección de la fauna silvestre de su país. Ha trabajado en campañas en contra de la caza de tejones y zorros a través del grupo de bienestar animal “Save Me Trust”, que fundó en 2010 junto a la activista Anne Brummer.

Este no es el primer reconocimiento que recibe May por parte de la monarquía británica; en 2005 fue condecorado por la reina Isabel II y fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus “servicios en la industria de la música”.

Los títulos de la Orden del Imperio Británico se entregan en dos categorías, civiles y militares, y se dividen de la siguiente manera según la Enciclopedia Británica:

GBE: Gran Cruz de Caballero o Gran Cruz de Dama de la Orden del Imperio Británico.

KBE/DBE: Caballero Comendador o Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico.

CBE: Comendador de la Orden del Imperio Británico.

OBE: Oficial de la Orden del Imperio Británico.

MBE: Miembro de la Orden del Imperio Británico.

El título de Caballero es el que tiene más antigüedad, el cual data desde el reinado de Enrique III en el siglo XIII, y se le es brindado en la actualidad a las personas que cuentan con una distinguida carrera en el mundo del espectáculo.

Brian May obtuvo un doctorado en astrofísica del Imperial College London en 2007 y fue elegido como rector honorífico de la Universidad John Moores.

¿Qué otros artistas han sido condecorados por la Orden del Imperio Británico?

