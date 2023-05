El Despertador: diálogos con el ELN, proyección del PIB, encuentro en la ONU y más

🔴 Nuevo ciclo de negociaciones con el ELN

Hoy comienza el tercer ciclo de diálogos de negociación con el ELN. Las delegaciones de la guerrilla y el Gobierno llegan a La Habana, Cuba, con la expectativa de lograr acuerdos sobre tres asuntos: la participación de la sociedad civil, los alivios humanitarios y el cese bilateral al fuego. Sobre este último punto, que es uno de los pedidos expresos del presidente Gustavo Petro, el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, aseguró que hay optimismo.

🔴 Proyección del crecimiento del PIB

Esta semana, según lo anunció Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, se presentará el Informe de Política Monetaria, en el que se profundizará en la proyección optimista del crecimiento del PIB del 1 %. Vale la pena mencionar que el viernes la junta directiva del Banco de la República decidió incrementar sus tasas de interés en 25 puntos básicos, llevando el indicador hasta 13,25 %. “La actividad económica continúa desacelerándose, pero a un ritmo inferior al previsto. El indicador de seguimiento a la economía (ISE) registró una variación anual de 5,8 % en enero y de 3,1 % en febrero. El pronóstico de crecimiento del PIB para 2023 aumentó al 1 %”, dijo la entidad.

🔴 Ofensiva contra el delito en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, en cabeza del coronel encargado Herbert Benavídez, entregará en la mañana de este martes los resultados de la “semana de la ofensiva contra los delitos”. Entre el reporte, se conocerán el número de capturas realizadas, las bandas desarticuladas, las armas incautadas y los vehículos, celulares y ciclas recuperadas. A la jornada asistirán las víctimas de los robos.

🔴 La ONU celebra un encuentro vital, sin invitados clave

La Organización de Naciones Unidas celebra desde el lunes en Catar un encuentro para abordar el continuo abuso de las mujeres por los talibanes, en Afganistán. El encuentro, que terminará este martes, ha sido criticado por no contar con actores clave en la mesa de diálogo: tanto las mujeres, como los talibanes no participan del encuentro. Doce oenegés, incluidas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Red Global de Mujeres Constructoras de la Paz, enviaron una carta abierta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien convocó el encuentro. “Las mujeres afganas han sido claras: si no se garantiza su participación significativa, cualquier discusión, resultado o decisión tomada sin ellas será ilegítima”, dice la carta.

🔴 Se posesionó la nueva ministra de Ciencia:

Yesenia Olaya Requene se posesionó este primero de mayo como la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, en reemplazo de Arturo Luna, quien tan solo estuvo ocho meses en el cargo. Llega a su nuevo puesto en medio del temor que han manifestado varios científicos por el riesgo de que el presupuesto de su cartera baje en 2024. Olaya, nacida en Tumaco, Nariño, socióloga y Ph. D. en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconoce el desafío, pero advierte que su “batalla será aumentarlo”. “La ciencia requiere presupuesto para poder generar transformaciones”, dice. En conversación con El Espectador, habla de sus prioridades, de “reposicionar” políticamente al Ministerio y de darle mayor estabilidad a una cartera que, pese a haber sido creada en 2021, ya ha tenido cuatro ministros.

🔴 Nueva incorporación de soldados en el Ejército

Este fin de semana, el Ejército Nacional hizo un importante anuncio: del 1 al 17 de mayo de 2023, en todo el país, el Comando de Reclutamiento del Ejército estará presto para incorporar a más de 17.000 jóvenes que tengan entre los 18 y 24 años. La institución militar señaló que 1.369 cupos serán para mujeres, quienes de manera voluntaria quieran hacer parte del segundo contingente de 2023, pues en febrero pasado 1.200 mujeres ingresaron a la vida castrense. La institución militar indicó que los incorporados contarán con beneficios económicos y académicos. Para conocer más, ingrese a https://www.ejercito.mil.co/

🔴 Control político a las manzanas del cuidado

En el Concejo de Bogotá, la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, continuará con el debate de control político sobre el funcionamiento de la primera manzana de cuidado ubicada en el SuperCade Manitas, en la localidad de Ciudad Bolívar.

🔴 Día contra el bullying

La Cámara de Comercio de Bogotá realizará la conmemoración día internacional bullying y cyberbullying en la sede de Salitre. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación, en el 2022 se registraron 2.234 casos de acoso escolar.

🔴 Chile, de nuevo, a las urnas para la Constituyente

El pueblo chileno se prepara para elegir a los miembros de un Consejo Constitucional que redacte una propuesta de carta magna para el país. El domingo, la ciudadanía deberá seleccionar los candidatos que integrarán un grupo de 50 personas, que estará encargado del análisis del texto de la nueva Constitución. El voto será obligatorio y quienes no voten serán sancionados con multas de hasta US$230. Este nuevo intento de reforma es muy distinto al anterior, al mezclar órganos electos y designados. En el proceso pasado, el borrador fue redactado por una convención de 154 integrantes, elegidos por voto popular y con cupos reservados para indígenas. Esta nueva apuesta tiene tres órganos, pero solo uno de ellos elegido por voto popular. La Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad fueron escogidos por el Congreso y quedaron compuestos en su mayoría por juristas.

🔴 Nacional vs. Olimpia, un duelo con sabor a nostalgia

Atlético Nacional recibe este martes al Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores de América, en un duelo que recuerda la final del torneo continental de 1989, cuando el conjunto verdolaga se impuso en la definición por penaltis y ganó ese torneo por primera vez para Colombia. Treinta y cuatro años después de esa gesta, los hinchas del verde paisa recuerda cada detalle de esa noche mágica en El Campín, como si hubiera sido ayer. Desde las atajadas de René Higuita y las sabias palabras de Francisco Maturana hasta los goles de Albeiro ‘El Palomo’ Usurriaga y Leonel Álvarez. Ahora el equipo, que dirige el brasileño Paulo Autuori, busca recuperar el protagonismo en el torneo de clubes más importante de América.

