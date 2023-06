Estas son las ciudades de Colombia con más infieles, según estudio

El estudio revela que en el territorio nacional se siguen incrementando la infidelidad y las famosas “aventuras”. Foto: Pexels

Desde 2001, Ashley Madison llegó a revolucionar el mercado de las apps de citas, pues a diferencia de otras ya conocidas como Tinder o Bumble, esta plataforma tiene como objetivo conectar a personas que ya tienen una relación. Es decir, hacer match con alguien ya casado o comprometido. Por tanto, la aplicación decidió realizar un estudio en el que arrojó las ciudades, de distintos países del mundo, en las que hay mayor número de personas en una relación extramarital o en búsqueda de un amante.

De forma general, el informe revela que el 84% de los usuarios se encuentran abiertos a mantener relaciones netamente sexuales con alguien fuera de su relación. A diferencia del 70% que busca citas y muestran preferencia por relaciones poliamorosas, mientras que el 38% expresa su deseo de construir relaciones abiertas sin ningún vínculo o formalidad.

Respecto a Colombia, las personas optan por relaciones no monógamas. Incluso, se establecen acuerdos parar vivir encuentros con otras personas fuera de la relación, esto es una tendencia en gran parte del globo. Sin embargo, en el territorio nacional sigue predominando la infidelidad y las famosas “aventuras”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con La República, Ashley Madison llegó a Colombia en 2012, y desde entonces registra más de 939.000 suscriptores, convirtiéndose en el segundo país de la región con mayor número de usuarios.

Ranking de ciudades de Colombia donde hay más infieles

De acuerdo con el Ashley Madison, en Colombia la ciudad con mayor número de infieles es Rionegro y le sigue Medellín. Para el portal, la vida nocturna y el entretenimiento al aire libre son algunos de los factores que hacen de estos dos lugares un sitio predilecto para vivir una infidelidad.

El tercer lugar lo ocupa la capital de Boyacá, Tunja, que tuvo un gran ascenso entre los sitios preferidos para los infieles, ya que en 2022, ocupó el séptimo lugar. Según el estudio, el valor histórico y turístico de la ciudad es un atractivo para vivenciar una aventura.

El cuarto lugar es para Bucaramanga, que mantuvo su posición. Ahora la sorpresa está en el quinto puesto que ocupa Tuluá, Valle del Cauca, que entra por primera vez al ranking.

En el sexto lugar aparece Pereira, que de acuerdo con Ashley Madison, es reconocida por el clima, los paisajes, pero también por la belleza de sus habitantes, lo cual asegura la app, juega un papel importante a la hora de buscar una pareja extramatrimonial.

Ahora, aunque Bogotá es la ciudad con mayor número de habitantes, esta ocupa el séptimo lugar, lo cual es motivo de sorpresa entre los internautas, que han hecho todo tipo de sátiras y comentarios cómicos frente al insólito listado. Cabe resaltar que la capital del país subió una posición.

En cambio, Villavicencio paso del quinto al octavo puesto; sin embargo, aún sorprende la cantidad de infieles en relación con el número de su población. En noveno lugar, está Ibagué, que ascendió en la lista.

La lista la cierra Popayán, que sorprende dentro de este ranking. No obstante, para los directores de la app, estas variaciones y aumentó de casos de infidelidad, tiene una estrecha relación con el cambio generacional, pues afirman, los jóvenes están abiertos a explorar su sexualidad y romper los paradigmas de la monogamia.

“El bienestar psicológico, la libertad y la capacidad de experimentación son factores que están motivando a las personas a involucrarse en relaciones no monógamas, abiertas, o de otro tipo. Está claro que aunque la monogamia ha predominado culturalmente, no es el único modelo relacional y las experiencias de nuestros usuarios muestran que, fuera de ella, hay muchos beneficios de los que no quieren perderse”, explicó Christoph Kraemer, director de Comunicaciones de Ashley Madison.

Así, este es el ranking de ciudades de Colombia con más infieles:

Rionegro Medellín Tunja Bucaramanga Tuluá Pereira Bogotá Villavicencio Ibagué Popayán

