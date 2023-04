La senadora liberal Karina Espinoza radicó el Proyecto de Ley Cero Cacho en el Congreso

La senadora del Partido Liberal Karina Espinosa radica el Proyecto de Ley Cero Cacho, el 19 de abril de 2023. Foto: Tomada del Instagram de Karina Espinosa

Este miércoles la senadora del Partido Liberal Karina Espinosa cumplió con su promesa de campaña: radicar la Ley Cero Cacho en el Congreso de la República. La iniciativa, que fue radicada en compañía con la senadora conservadora Liliana Bitar, ha suscitado gran polémica durante las últimas horas.

“Lo prometimos y le cumplimos al país. Hoy radicamos el proyecto de ley que transformará la educación en Colombia. Dotaremos el sistema de herramientas que orientarán la reconstrucción del tejido social, generará en los estudiantes la cultura empresarial y la erradicación de toda manifestación de violencia. Por medio de este proyecto vamos a educar a nuestros niños en valores, a combatir el consumo de drogas, el bullying y la infidelidad. Seguimos en nuestro trabajo de construir un mejor país y reconstruir el tejido social”, aseguró Espinosa en sus redes sociales.

El Proyecto de Ley busca reformar la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), “para educar en valores, principios, innovación, emprendimiento y educación económica, financiera y aritmética de negocios y se otorga un papel preponderante a los docentes y los padres de familia en el modelo educativo”.

Este es otro video de la “grandiosa campaña” de la hoy Senadora del Partido Liberal. pic.twitter.com/VRSWO0Poek — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 20, 2023

El articulado define “cacho” como “toda conducta nociva, penosa, inmoral, perjudicial, incorrecta, cruel, que una persona comete hacia otra, que amenaza la institución familiar y que puede afectar la salud física o mental de una o varias personas y deteriora el tejido social”.

Espinoza invita a ver la infidelidad como un problema de salud pública. “Tenemos grandes problemas de salud mental por la infidelidad. Este es un tema de salud pública, que nos está generando violencia, nos está dejando depresión, está destruyendo la familia, la comunidad, el individuo, genera homicidios, suicidios y enfermedades de transmisión sexual”, aseguró en entrevista con W Radio.

Lea acerca de cómo votan los senadores y representantes a la Cámara de Representantes en Congreso a la mano

Lo prometimos y le cumplimos al país. Hoy radicamos el proyecto de ley que transformará la educación en Colombia. pic.twitter.com/7hYpU9x2DE — Karina Espinosa O (@Kespinosaoliver) April 19, 2023

La senadora de la Comisión Tercera, explicó que la idea del Proyecto surgió durante su trabajo como gestora social en Sincelejo (Sucre), en donde desempeñaba campañas en contra del consumo de drogas, la violencia y el abuso infantil. Además, señaló el peligro que supone la música o las telenovelas para “poner de moda” el bullying y la infidelidad.

El Proyecto de Ley ha suscitado polémica por diversos motivos. En primer lugar, algunos sectores argumentan que, por no tratarse de una ley penal -y en esa medida no tipifica ningún delito nuevo-esta no trae nada novedoso a la legislatura. Sobre todo, se ha criticado por el hecho de que el articulado toca puntos que conciernen exclusivamente la esfera privada de las personas, como lo son las relaciones sexo afectivas.

No todos los aspectos de la vida social son controlables por el Estado. Una cosa es la educación en valores democráticos o cívicos. Otra muy distinta, el control estatal de la infidelidad (que es absurdo).



El liberalismo aboga por los límites del Estado y la política. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) April 20, 2023

Karina Espinosa ya había estado en el ojo público hace un par de días, cuando repartió, en el debate sobre la política nacional de derechos sexuales y reproductivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), fetos de plástico y proyectó un video sobre el aborto.

🚨 La congresista Karina Espinosa Oliver repartió fetos de plástico e hizo proyectar un video contra el aborto que desinforma y estigmatiza el procedimiento, reconocido ya como un derecho por la @CConstitucional 👇🏾 pic.twitter.com/s4FSxd3HHg — Causa Justa por el Aborto (@causajustaco) April 18, 2023

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político