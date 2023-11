Esto cuesta el Mustang que se estrelló con un taxi en una vía de Antioquia

El accidente entre un Mustang y un taxi ocurrió en una carretera del departamento de Antioquia. Foto: @DenunciasAntio2

El 28 de noviembre a la 1:00 pm se reportó vía X el accidente entre dos autos en la Loma del campestre de Antioquia.

Sin embargo, la sorpresa se presentó cuando los usuarios de la red social notaron que el choque se había dado entre un taxi y un auto modelo Mustang GT. Ante esto, una de las preguntas que surgió entre los internautas fue ¿cuánto cuesta el Mustang involucrado en el accidente?

Nos reportan accidente de tránsito Loma del campestre. Colisión de vehículo tipo taxi con vehículo particular. pic.twitter.com/EPGKMbvoTP — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 28, 2023

Es necesario aclarar que, debido a que las fotos no son muy claras y a la falta de información oficial sobre el accidente, no es posible identificar con certeza el modelo de auto. No obstante, es posible deducir el precio del vehículo a partir de algunos datos establecidos por parte de Mustang Colombia.

Mustang GT Premium: ¿Cuánto vale?

El Mustang GT Premium salió al mercado en 2021 y hoy en día se considera un vehículo de altas prestaciones. Cuenta con una potencia máxima de 457 caballos de fuerza cuando la aguja señala las 7.000 rpm, además de esto cuenta con un sistema de propulsión tradicional, convencional o a gasolina. Estas son alguna de las muchas características que tiene el modelo de Mustang GT Premium y su precio, para septiembre de 2023, era de $245′000.000.

Este modelo es una referencia con respecto a precios y características del Mustang GP, sin embargo, el vehículo involucrado en el accidente puede ser uno similar.

Accidentes en carros lujosos en Colombia

Esta no es la primera vez que se registra un accidente donde se involucran autos lujosos. Anteriormente, en mayo de 2023, un ciudadano estadounidense que conducía un Ferrari, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste en la autopista que comunica a Medellín con Bogotá. De acuerdo con las autoridades, la coalición se generó debido a un exceso de velocidad sobre un pavimento mojado y, por fortuna, el conductor salió ileso.

Al igual que en el caso mencionado anteriormente, muchos se preguntaron cuánto costaba este modelo de auto. Se trata de un Ferrari SF90 Assetto Fiorano y cuesta entre $US500.000 y $US900.000, es decir, entre $2.300 millones y $4.100 millones.