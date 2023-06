Fan de Neymar dejó todos sus bienes a nombre del jugador por esta razón

"Manifiesta, como última voluntad del testador, que respetando la legítima, determina que la parte disponible de sus bienes, quede para Neymar da Silva Santos Júnior", se lee en el testamento. Foto: Metrópoles/Neymar

El jugador de fútbol brasileño Neymar da Silva Santos Júnior, mejor conocido como Neymar, es una de las estrellas de este deporte en su país. El futbolista juega actualmente en el Paris Saint-Germain Football Club, perteneciente a la Ligue 1 de Francia. El medio Metrópoles de Brasil dio a conocer que un fanático del jugador decidió dejarle todos sus bienes cuando muera.

El seguidor del deportista dejó claro en su testamento que quiere que Neymar sea quien reciba todos sus bienes cuando muera. Se trata de un hombre de 30 años que aseguró que aunque está joven no goza de buena salud y se dio cuenta de que no tiene a quién dejarle sus pertenencias cuando fallezca. El hombre, que no quiso ser identificado, realizó los trámites necesarios para dejar a Neymar como beneficiario en su testamento.

Más sobre Neymar “Sería un privilegio”: Neymar dio el visto bueno a la llegada de Ancelotti a Brasil El astro brasileño dio a conocer su postura sobre el nuevo entrenador de la Canarinha. Conocer más “Sería un privilegio”: Neymar dio el visto bueno a la llegada de Ancelotti a Brasil Neymar pide perdón a su novia tras rumores de supuesta infidelidad: “Me equivoqué” El futbolista, que actualmente juega en el PSG, de Francia, se sinceró con su pareja Bruna Biancardi a través de un mensaje en Instagram luego de que, en los últimos días, surgieran varios rumores sobre una supuesta infidelidad. Leer más Neymar pide perdón a su novia tras rumores de supuesta infidelidad: “Me equivoqué”

El medio brasileño le preguntó sus razones al hombre para elegir al jugador como dueño de sus bienes. “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación, también soy una superfamilia y la relación con su padre me recuerda mucho a la relación con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que, sobre todo, no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”.

➡ Homem de 30 anos faz testamento e deixa todos os bens para Neymar Jr.



Um homem revelou, ao Metrópoles, que constituiu um testamento em que deixa todos os seus bens para Neymar Jr.. Ele explicou a decisão



Leia: https://t.co/33eCLn6nqQ pic.twitter.com/p30ysfLO0Z — Metrópoles (@Metropoles) June 26, 2023

Le puede interesar: El avión más grande del mundo llegó a Colombia, y está en Antioquia ¿qué trajo?

El testamento notariado de los bienes a Neymar

El que no está casado, ni tiene hijos, prefiere dejarle sus bienes al deportista que al propio gobierno de su país o a su familia. “Odiaría dejar mis cosas para el gobierno o los familiares con los que no me llevo bien. Intenté enviárselo a Neymar, pero no tuve éxito. También tengo algunos objetos y cosas de la familia”, dijo el hombre que sí elaboró un documento en una notaría.

El testamento fue validado en una notaria de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur. En el documento se específica que el único beneficiario de los bienes que deje el hombre cuando muera será Neymar, quien no se ha referido a la noticia y es uno de los deportistas mejor pagados en el mundo con ganancias estimadas de 85 millones de dólares para 2023, de acuerdo a Forbes.

Leer más: Titanic: en dónde se hundió, hace cuánto, sus restos y más datos del barco