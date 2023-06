Neymar pide perdón a su novia tras rumores de supuesta infidelidad: “Me equivoqué”

El futbolista del París Saint-Germain y la modelo e influencer brasileña Bruna Biancardi tienen una relación desde el 2021. Foto: Instagram

Luego de conocerse la polémica por el presunto caso de infidelidad de la estrella de fútbol brasileña Neymar Jr hacia su actual pareja, Bruna Biancardi, con la influencer brasileña Fernanda Campos, y la existencia de una supuesta cláusula de infidelidad que habría firmado con su actual pareja, Bruna Biancardi, con quien esperan un hijo, el jugador del PSG volvió a ser viral tras pedirle a su pareja perdón por medio de una publicación con una carta que compartió en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 210 millones de seguidores, compartió una fotografía en la que se mostró con la brasileña en medio de la celebración de una boda de uno de sus allegados, en la que escribió: “Bru, hago esto por ustedes dos y su familia, para justificar lo injustificable. No era necesario, pero te necesito en NUESTRA vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto, cuánto deseas estar a mi lado y yo a tu lado”, expresó.

“Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo, pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo y alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Esto alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”, agregó el brasileño, refiriéndose al estado de embarazo en el que se encuentra su actual pareja.

Así mismo, el futbolista explicó las razones por las que decidió hacer su disculpa de esta manera: “si un asunto privado se vuelve público, la disculpa debe hacerse pública (...). Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente (...) No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY eres la certeza de que quiero intentarlo”, continuó.

Para concluir, Neymar escribió: “Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. SIEMPRE NOSOTROS. Te amo”. Hoy, la publicación cuenta con más de 11 millones de me gusta, por parte de sus seguidores.

¿Qué pasó con Neymar y Bruna?

En los últimos días, la estrella brasileña ha sido el foco de la opinión pública por un supuesto caso de infidelidad y una cláusula que habría firmado con su actual pareja, Bruna Biancardi, con quien está esperando un hijo.

El caso se dio a conocer la semana pasada luego que medios brasileños aseguraran que el futbolista estuvo con la influencer Fernanda Campos en un lujoso apartamento y, tras revelarse la información, la mujer dio a entender públicamente que Neymar le había sido infiel a su pareja sentimental y que estaba “muy decepcionada porque el deportista no había confesado que mantenía una relación”.

Según el medio brasileño Em Off la pareja también tendría un presunto acuerdo de infidelidad, que incluiría tres condiciones fundamentales bajo las que la el futbolista puede estar con otra mujer.

Total discreción: ninguna de las aventuras pueden ser públicas.

Usar preservativo obligatoriamente.

No besar en la boca a ninguna de sus amantes.

Es así que, la prensa brasileña manifiesta que las condiciones las habría puesto la modelo luego de que el astro brasileño le fuera infiel en varias oportunidades y especula que, en caso de que el jugador no cumpla con estas condiciones, tendría que pagarle a su novia.

