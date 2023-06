Hombre fingió su muerte y reapareció en su funeral “para dar una lección”

El abrazo de David Baerten con uno de sus amigos, quien en redes sociales se refirió a los hechos y agradeció por la vida del TikToker. Foto: @el.tiktokeur2

David Baerten, un TikToker belga de 45 años, fingió su muerte para descubrir qué tanto sus familiares se preocupaban por él. Con un funeral falso cerca de la ciudad de Lieja, ubicada a orillas del río Mosa, en Bélgica, decenas de personas se reunieron para despedir a “Ragnar, el loco”, apodo con el que es conocido en redes sociales.

El engaño empezó con una publicación en las redes sociales de su hija, quien era cómplice, junto con su esposa, de la farsa. “Descansa en paz, papi. Nunca dejaré de pensar en ti ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo, y aún tenías toda la vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”, escribió en su cuenta Instagram.

Baerten apareció en medio del funeral en un helicóptero que aterrizó a pocos metros de los asistentes que se despedían del supuesto fallecido. Muchos de sus familiares corrieron a abrazarlo, mientras otros, todavía confundidos e impresionados por lo sucedido, no fueron capaces de reaccionar.

El video de lo ocurrido fue publicado por uno de sus allegados, que lo acompañó con un mensaje agradeciendo por su vida. “Te amamos, amigo mío. Estamos felices de que estés entre nosotros”, escribió el dueño de la cuenta de TikTok en la descripción del video.

El video de lo sucedido se viralizó rápidamente y tuvo todo tipo de reacciones, desde las personas que defendieron el polémico experimento social, hasta quienes señalaron el narcisismo y ego del TikToker.

Baerten, por su parte, se defendió de las críticas en sus redes sociales, donde explicó que lo hizo para darle una lección a su familia y comprobar quienes realmente se preocupaban por él.

“Lo que veo en mi familia muchas veces me duele, nunca me invitan a nada, todos nos distanciamos, no me sentía apreciado”, se justificó. “Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con él”, sentenció.