Hombre muere un día antes de jubilarse tras 30 años trabajando en la misma empresa

La festa per l'ultimo giorno di lavoro nella ditta dove aveva lavorato per 30 anni è finita in tragedia. Michele Barco, originario di Piazzola sul Brenta si è accasciato davanti ai colleghi ed è morto #lavoro #MicheleBarco #Padova #PiazzolasulBrentahttps://t.co/wUBBJzomrV pic.twitter.com/oPxSR9ezw1