“Te amaré por el resto de mi vida”: la emotiva carta de Paula Durán a su esposo

La colombiana Paula Durán, de 27 años, murió el martes 24 de enero tras luchar contra un cáncer en un hospital estadounidense en el que se encontraba internada desde hace varios meses. Ella migró al país americano en compañía de su esposo e hijos en búsqueda de un futuro mejor y, al llegar, se enteraron de que se encontraba embarazada y, al mismo tiempo, padecía cáncer en el estómago y en el cerebro.

Desde su fallecimiento, su esposo, Sergio Vega, ha compartido a través de sus redes sociales momentos con su pareja y recientemente publicó una carta que Durán le habría escrito y entregado el día de su boda.

“Futuro esposo: nos llegó nuestro gran día, me siento feliz de poder cumplir uno de mis sueños y que seas tú quien me lo haga realidad. Quiero agradecerte por ser un hombre ejemplar, por ser un excelente papá y por ser el mejor esposo del mundo. Quiero recordarte una vez más que quiero estar contigo el resto de mi vida, que eres el amor de mi vida. No pudo Dios darme una persona mejor para mí como esposo y como padre de Nana y Juli”, se lee en el escrito.

De igual manera, la colombiana manifiesta que, como promesa en su matrimonio, sería únicamente la muerte quien los separaría, así como también ‘bromeó’ acerca de su encuentro nupcial. “Con la ayuda de Dios vamos a tener un matrimonio feliz. Daré todo de mi parte para que así sea, y prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad; hasta que la muerte nos separe. Nunca dudes de que te amo y te amaré por el resto de mi vida. Posdata: No olvides nuestra cita a las 4 de la tarde (Soy la de blanco). Te amo”, dijo Durán en la carta.

Junto a la publicación, Vega escribe “Encontrarme con esto es un mar de sentimientos. Gracias, mi vida hermosa por todo. Siempre te amaré y te llevaré en mi mente y corazón”.

El matrimonio de Paula Durán y Sergio Vega

En los primeros días del año se volvió viral en redes sociales el video de Sergio Vega, colombiano que logró conmover a millones de colombianos al pedir una visa humanitaria para que sus familiares viajen y puedan acompañar a su esposa Paula Durán, de 27 años, en sus últimos días de vida luego de ser diagnosticada con cáncer de cerebro y estómago en estado terminal.

La pareja tiene 3 hijos, dos niñas de 9 y 4 años, y un bebé, que tuvo que nacer por una cesárea de urgencia, pues en ese momento se descubrió la enfermedad que sufría Paula.

En el momento en que los médicos le comentaron a los colombianos que el cáncer ya estaba haciendo metástasis, quisieron viajar a Colombia, para que la joven pudiera disfrutar de su país y familia, pero les dijeron que esto no era recomendable porque, posiblemente, Paula Durán no aguantaría el viaje.

Hoy, Sergio Vega recuerda uno de los momentos más felices que pasó con su esposa y fue cuando le pidió matrimonio en un avión que viajaba de Bogotá a Cartagena en 2019. “A 10.000 pies más cerca de Dios hice la propuesta de matrimonio más hermosa y loca. ‘Eso te hace hacer el amor’. A mi amada guerrera, fue un momento mágico, lo mejor de todo es que se consiguió el objetivo, ella dijo que Siiiiiii”, escribió en su publicación.

Además, fue Vega quien publicó un video en el que dio a conocer la situación de su esposa, quien estaba desahuciada tras padecer la enfermedad y quien se encontraba junto a él en un hospital de EE. UU., por lo que necesitaban una visa humanitaria para que sus allegados se pudieran despedir de ella.