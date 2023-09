Hombre que tiene dos empleos y trabaja 13 horas al día envía mensaje a la juventud

Nano, como es conocido en sus redes sociales, hablando en su cuenta de TikTok. Foto: Web

TikTok se ha convertido en la plataforma con mayor facilidad de viralización de videos debido al alcance que pueden llegar a tener según el algoritmo de cada usuario. En esta ocasión, un video de un joven español se ha hecho viral luego de cuestionar duramente la manera en la que los jóvenes viven y a la perspectiva que tienen del trabajo manifestando no entender lo que pasa con ellos.

“Vamos a ver, chavales. Tengo una pregunta muy seria: si tú vienes de buena familia, que tiene dinero, te da tu paga, te compran tus cosas y no te hace falta nada ¿por qué dejas el instituto? ¿por qué te gastas el dinero de tus padres, que ellos sí se lo trabajan de verdad, en porros, en alcohol y en fiestas?” Son las primeras expresiones que se escuchan al reproducir el video.

En su mensaje a los jóvenes “Nano” expresa que realmente no saben “lo dura que es esta vida” y explica que él viene de una familia humilde y que, por ello, tiene dos empleos y sabe de lo que habla. “Yo estoy matándome a trabajar. ¿Por qué? Por ejemplo, el otro día le faltaban zapatos a mi hermana... y pum, se los compré. (...) Estoy intentando sacar adelante a mi familia porque es lo que toca y ustedes que tienen la suerte de que pueden vivir tranquilos, ser una juventud más tranquila y hacer las cosas bien están dando disgustos a sus padres”.

@nano.jr10 Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos,pero creo que se me a entendido bien. ♬ sonido original - NanoJr

En el video, el hombre también habla de cómo ve a los jóvenes de hoy en día y la importancia que tiene para él la familia, además en su descripción escribe: “Se me da muy mal hacer este tipo de videos, pero creo que se me a entendido bien”.

¿Quién es el joven?

Tiene 22 años, es de nacionalidad española y su nombre real es David. En una entrevista con el programa español TareAR contó que fue desde los 16 años que empezó a trabajar por su familia entendiendo que “debía ser el referente paterno”. “Desde muy pequeñito empecé a cuidar a mi familia, me di cuenta de que tenía que ser el referente paterno y me di cuenta por las cosas que he vivido (...) Estoy eternamente agradecido de que el video haya llegado a tanta gente y que tantas personas me hayan apoyado”, añadió.

A través de su cuenta de TikTok, también contó que dentro de sus dos trabajos se encuentra ser repartidor de Amazon de lunes a domingo y de lunes a viernes por las noches en una franquicia de comidas rápidas en Madrid. “Muchas veces me tocan los dos trabajos y estoy todo el día trabajando, pero no pasa nada“ agregó el joven.

El video grabado por David, cuenta con millones de reproducciones en la plataforma y durante la entrevista contó que este precisamente fue grabado en camino a uno de sus dos trabajos tras vivir un incidente con su carro. “Se me rompió el coche y estaba andando al trabajo y lo que dije es una cosa que llevo pensando mucho tiempo (...) Dije: ‘si el video llega a 20 jóvenes les puede ayudar’ y ha llegado a muchísimos más gracias a todas las personas”, concluyó.

