Influencer que golpeó a policía es hallado muerto dentro de una maleta

Fernando Pérez Algaba fue encontrado muerto dentro de una maleta cerca del arroyo del Rey, en Buenos Aires, Argentina. Foto: IG: fernandoperezalgaba

El pasado 26 de julio, fue hallado el cuerpo del polémico influencer argentino Fernando Pérez Algaba que era conocido por sus problemas con la policía y denuncias por estafas. La víctima de 41 años, apodado ‘Lechuga’, fue identificado por el tatuaje de su perro en una de sus manos.

En 2022, Algaba se hizo viral en las redes sociales tras resistirse a una prueba de control de alcoholemia en Playa Grande (Mar del Plata, Argentina). Tras esto atacó a un policía por la espalda y le fue suspendida su licencia de conducción. También era conocido por sus publicaciones en su cuenta de Instagram donde se veía con sus lujosos autos y motos.

🚨 D3scu4tizado y enmaletado fue hallado el influencer Fernando “Lechuga” Pérez Algaba de 41 años dentro de un canal en Ingeniero Budge, #Argentina. Una persona trans fue detenida. #internacionales pic.twitter.com/UhAnk3K4jo — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 27, 2023

Además, ‘Lechuga’ fue acusado por un cliente de estafarlo en su concesionario. “Mi hermano no era ningún mafioso ni estafador. Fue a buscar un dinero y, para mí, lo siguieron y lo mataron por plata. Encima con una brutalidad terrible. El que hizo esto debe ser un sanguinario”, dijo Rodolfo Pérez Algaba, hermano del influencer, tras su muerte.

“Él no era narcotraficante, nosotros no somos narcos ni ladrones. Hoy por hoy, lo que me interesa es saber es qué pasó y quién fue”, agregó.

¿Dónde fue hallado el cuerpo del influencer Fernando Pérez Algaba?

Dos chicos que jugaban fútbol se toparon con la maleta abandonada cerca del Arroyo del Rey, en Buenos Aires. Al abrirla, encontraron los restos descuartizados de Pérez Algaba. Los jóvenes alertaron a la policía y gracias a las huellas dactilares recolectadas del cuerpo se logró la identificación de la víctima.

La Policía de la capital argentina destacó que “los cortes en las extremidades se realizaron de manera precisa, lo que sugiere la posible participación de un profesional en el crimen”. Durante el allanamiento no se encontraron su teléfono celular, la billetera ni otros objetos personales para la investigación.

Varias personas reconocieron la maleta y dijeron que había sido robada por una mujer de la zona. Fue detenida, pero su participación en el homicidio aún no ha sido confirmada. Las autoridades también están revisando las cámaras de seguridad en busca de otros posibles sospechosos.