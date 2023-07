Mujer se casó con su cuñado tras la muerte de su esposo: esta es su historia

Kaitilin Norton y Rory Smith llevan siete años juntos. Foto: Pexels - Emma Bauso - Pexels

Durante un episodio de la serie ´My Extraordinary Family´de Truly, se conoció la historia de Kaitilin Norton, una mujer que, tras la muerte de su esposo, se enamoró de quien era su cuñado. Desde entonces, Kaitilin ha sido blanco de críticas dentro de su círculo social y en redes sociales.

Cuenta la mujer de 28 años y oriunda de New Hampshire (Estados Unidos), que luego de haber ocultado durante mucho tiempo su romance con el hermano de su difunto esposo, decidieron sacarlo a la luz, lo que no fue bien visto por la familia del hombre. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para hacer una vida juntos.

La pareja lleva siete años juntos y tienen una familia, la cual está conformada por un hijo de ella, uno de él y dos frutos de su matrimonio. Rory Smith, hermano del fallecido, estuvo presente durante el difícil momento que vivió la mujer durante su anterior matrimonio.

La historia de Kaitilin Norton y Rory Smith

Kaitlin Norton conoció a Aaron Smith, su primer esposo, cuando estaba en la escuela primaria, pero fue cuando ella tenía 18 años que empezaron a salir. Desde ese momento, los dos comenzaron a abusar del consumo de medicamentos recetados y aunque decidieron dejar de hacerlo cuando se enteraron de que ella estaba embarazada. Seis meses después del nacimiento de su hijo, volvieron a consumir, pero esta vez sustancias psicoactivas.

Los dos desencadenaron una adicción y para obtener dinero para las drogas recurrían a actividades ilícitas. Todo esto empezó a afectar en la relación y Kaitlin confiesa que la idea de “todo lo posible para drogarse”, la hizo pensar en que debía cambiar su estilo de vida.

La mujer ingresó a rehabilitación en 2016, y una semana antes de que saliera, Aaron, quien tenía 22 en ese momento, murió por una sobredosis. El hombre, con quien estuvo durante cuatro años, nunca quiso recibir ayuda de ella, ni de su familia.

Ante la situación, ella encontró consuelo al hablar con el hermano su exesposo: Rory. Al inicio no confiaba en la mujer dado a su pasado con las drogas. Sin embargo, al pasar el tiempo, él la visitaba a ella y a su sobrino durante los fines de semana y así fue como empezaron a compartir más tiempo. “No esperaba que su voz me recordara tanto a Aaron y eso fue un gran consuelo”, dijo Kaitilin.

La pareja mantuvo su relación en secreto por el miedo a la reacción de sus familiares, pero luego de tres años decidieron contarles la verdad. “Ambos dudamos en dejar que nuestra relación fuera conocida por nuestras familias. No queríamos que pensaran que no nos importaba Aaron”, confesó Rory.

Jess, madre de Aaron y Rory, contó que al principio fue “raro” para ella y que lo primero que pensó fue: “¿Cómo se sentiría Aaron? Sabía que no nos gustaría en absoluto. No sería feliz”. No obstante, luego de una conversación entre el joven y su madre, ella terminó por aceptarlo.

Aun así, cuenta la pareja que hay muchas personas de su círculo social que los critican y rechazan la situación. Por ejemplo, a Rory le dicen el “tío papi”, pero ambos admiten que no le dan mayor importancia.

“Algo malo le pasó a ella, algo malo me pasó a mí, y básicamente encontramos consuelo el uno en el otro”, dijo Rory, quien agregó: “la negatividad no nos hace nada… Creo que somos buenos el uno para el otro”.

