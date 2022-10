La CIA financia programa para traer de vuelta a especies extintas como mamuts

Imagen de Archivo. Desde 2021 la empresa Colossal Biosciences ha manifestado su intención de revivir mamuts lanudos y pretende introducirlos en la tundra siberiana. Foto: Instituto Nacional de Antropología e Historia

Hasta el momento se habla de especies como mamuts y tigres de Tasmania como los ejemplares que se quieren traer de vuelta a la vida, junto el apoyo y trabajo de la empresa de biotecnología Colossal Biosciences.

Este proyecto científico tiene como objetivo avanzar en las economías de la biología y la medicina. Según la empresa. el trabajo conjunto con la CIA busca formar alianzas para buscar respuestas en los restos genéticos que quedan de diferentes especies extintas.

Una batalla contra la extinción

Colossal explica que la extinción se entiende como “la desaparición o exterminio de una especie” que generalmente responde a fenómenos naturales como desastres, cambios climáticos y la evolución.

Sin embargo, la empresa de biotecnología documenta que en el periodo de los últimos 200 a 300 años, la extinción se aceleró a un ritmo preocupante. Explican que en ese periodo las especies han tenido extinciones o vías a extinción más los 4.500 millones de años que tiene la historia del planeta Tierra.

“Combinando la ciencia de la genética con el negocio del descubrimiento, nos esforzamos por reactivar el latido del corazón ancestral de la naturaleza. Ver el trueno del mamut lanudo sobre la tundra una vez más”, se puede leer en la página web oficial de la empresa.

Colossal Biosciences y la CIA buscan contrarrestar los estragos de la extinción moderna, siendo motivados por la presión ecológica que ejerce la actividad humana.

¿Qué interés tiene la CIA con esto?

Actualmente la CIA ha sido el último inversionista del proyecto científico, pero su interés no es volver a ver las especies extintas de nuevo en la Tierra, sino que buscan la tecnología de ingeniería genética que Colossal quiere desarrollar.

Según la página web de In-Q-Tel, firma de inversión de la CIA, afirma que la alianza con Colossal Biosciences es “estratégicamente, se trata menos de los mamuts y más de la capacidad”, refiriéndose al progreso en la biología sintética, pues esta conducirá a avances en la capacidad de dar forma y función a los organismos.

¿Qué tan viable es este proyecto?

Para poder realizar este proyecto, Colossal Biosciences se basa en el método de edición genética CRISPR, que básicamente es una forma en la que, por medio de unas tijeras de ADN se corta, pega y reemplaza secuencias de genes específicas.

A pesar de que la CIA y Colossal estén trabajando en secuenciar los genes de especies extintas, hay quienes critican el proyecto, principalmente porque los hábitats, dietas, entornos y la vida misma que conocían estas especias ya no existen, han sido modificadas naturalmente y por el hombre.

Suponiendo que esta nueva secuencia genética funcionara, porque actualmente no hay nada que garantice que vaya a funcionar, no hay forma de enseñarle a los especímenes nuevos a vivir en un entorno que no conocen.

Científicos y sociedad civil manifiestan que todo ese presupuesto que se ha dado para las investigaciones del proyecto para revivir especies extintas se podría usar para la conservación de las especies que están en peligro actualmente.