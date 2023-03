La Liendra reveló detalles de su encuentro con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El creador de contenido colombiano contó, en su cuenta de Instagram, cómo fue su experiencia conociendo a CR7. Foto: Instagram

El creador de contenido digital ‘La Liendra’ regresó de su viaje por Dubai y Arabia Saudita donde logró conocer en persona al futbolista Cristiano Ronaldo manifestando que cumplió uno de sus más grandes sueños y reveló los detalles del momento. Mauricio Gómez es uno de los creadores de contenido colombianos más reconocidos del país y, a través de sus plataformas digitales, siempre ha mostrado su admiración por el portugués.

El risaraldense logró conocer a uno de sus máximos ídolos luego de viajar miles de kilómetros para llegar a Arabia Saudita, país donde se encuentra la estrella del equipo Al Nassr, de la ciudad de Riad. En un post, que ya cuenta con algo más de 2,1 millones de reproducciones y un poco más de 800 mil “Me gusta”, se puede ver al influenciador esperando al goleador que pasó por el Real Madrid en una de las puertas del Marsol Park, estadio donde juega de local el combinado dirigido por Rudi García.

Luego de compartir en sus redes sociales el video en el que se observa el encuentro con Ronaldo, muchos de sus seguidores se mostraron intrigados por saber qué tipo de conversación había tenido con él o si simplemente se trataba de un saludo y una fotografía, por lo que este viernes se refirió a la experiencia. “Muchos me están preguntando ¿qué hablé con Cristiano Ronaldo? porque en el video se ve que intercambiamos palabras (…) Cuando él se me acerca la primera palabra que me dice es ‘Dubai’, yo supuse que me estaba preguntando que si yo soy de Dubai entonces le dije ‘No, Colombia’ a lo que me respondió ‘Cool’.” Comentó.

Más sobre entretenimiento Mabel Lara denunció que sufrió un robo en el norte de Bogotá: “necesito ayuda” La periodista, que se encontraba haciendo diligencias, dejó su carro parqueado en el Carulla del barrio El Nogal, al norte de la capital. Ladrones robaron elementos del vehículo. Leer más Mabel Lara denunció que sufrió un robo en el norte de Bogotá: “necesito ayuda” “Tenía la fe perdida en la masculinidad”: Rosalía sobre relación con Raw Alejandro La artista contó que, luego de iniciar su relación, algunos aspectos en su vida cambiaron y dio detalles del primer sencillo que se estrenará este viernes. Leer más “Tenía la fe perdida en la masculinidad”: Rosalía sobre relación con Raw Alejandro

El influenciador también hizo referencia al idioma en que ambos hablaron manifestando que el futbolista le habló en todo momento en inglés pero que el colombiano se expresó en español. “Él me habló en inglés, yo le hablaba en español porque sé que él habla el idioma entonces luego le contesté ‘Soy tu mayor fan’ y él me dijo ‘Cool, gracias’.” Aseguró.

Finalmente ‘La Liendra’ expresó que antes del encuentro pensó que podría contar con más tiempo para hablar con la estrella del fútbol árabe y que, aunque no le fue posible relacionarse por más tiempo, logró capturar el momento para luego compartirlo en sus redes. “Le dije ‘Eres el mejor, gracias por todo’ y él, con sus señas, me dio a entender que mirara para el frente para tomarnos la foto porque se tenía que ir. Según yo, en mi mente, pensé que tenía tiempo de hablar con él despacio pero todo sucedió en un minuto. Eso fue lo que hablamos.” Concluyó.

Le recomendamos: ¿Team Selena o Hailey? Selena Gomez le puso fin a la supuesta rivalidad en redes

Durante el encuentro, el colombiano vestía una camiseta del uniforme del equipo Al Nassr en el que actualmente juega el portugués y contó que, aunque no logró conseguir que el futbolista se la firmara por el corto tiempo que tuvo, la guardará y enmarcará para conservar el recuerdo en su hogar.

¿Cuánto miden La Liendra y Cristiano Ronaldo?

Luego de publicar el video y las imágenes del encuentro, los internautas no tardaron en dejar comentarios acerca del curioso momento alegrándose por el logro de La Liendra y una de las dudas más frecuentes fue acerca de la notoria diferencia de estatura entre el portugués y el colombiano.

La Liendra mide 1,84 metros mientras que Cristiano Ronaldo mide 1,89 m., cinco centímetros de diferencia que sin duda fueron evidentes al momento de conocerse teniendo en cuenta que ambos están por encima del promedio de estatura según sus nacionalidades, 1,71 es el promedio correspondiente a los colombianos y 1,72 el promedio de los portugueses.

Le sugerimos leer: Drake en Transmilenio y la foto que causó furor en redes tras su llegada a Bogotá