“Tenía la fe perdida en la masculinidad”: Rosalía sobre relación con Raw Alejandro

La pareja hizo pública su relación en septiembre de 2021. Foto: Instagram

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro y la cantante española Rosalía llevan saliendo casi dos años y el próximo viernes día 24 de marzo sacarán su primer EP en conjunto: RR. Esta será una producción muy especial para ambos. El anuncio fue realizado por la pareja de artistas hace unos días en una publicación de su cuenta de Instagram en la cual se logra observar la portada del álbum compuesta por dos letras R, que corresponderían a sus nombres, de color negro y contrapuestas sobre un fondo rojo.

Este lunes 20 de marzo Rauw y Rosalía otorgaron su primera entrevista como pareja en el programa del streamer Ibai Llanos. En esta se habló acerca de su nuevo proyecto revelando que el EP contará con tres canciones y un video musical. Así mismo, los artistas expresaron que se encuentran muy ilusionados por llevar a cabo su primer proyecto juntos y se refirieron a temas de su relación sentimental.

Sobre su trabajo juntos

La pareja se refirió a sus próximas colaboraciones anunciando que presentarán una canción muy ‘exótica’ con la que esperan sorprender a sus fanáticos. Según Rosalía, la primera canción está inspirada en un bolero.

‘’Siempre estamos escuchando boleros, cuando cocinamos... El bolero es un género bastante romántico’', agregó Rauw contando que mientras trabajaban en este proyecto tuvieron en consideración a sus fanáticos y a quienes los escuchan.

Sobre su relación

Durante la entrevista, la española se sinceró sobre cuáles fueron sus primeras impresiones sobre el artista puertorriqueño, ya que en un principio los seguidores de la catalana no aprobaban su relación. “Es que cuando te conocí pensaba que tú eras de una manera y luego me sorprendiste”, dijo Rosalía. “Pienso igual que tú. Prejuzgándote parece que vas a hacer ‘ghosting’, que un poco chico malo eras”, añadió el ‘streamer’ Ibai Llanos.

La cantante agregó que en ese momento “había perdido la fe” y que su relación ha generado grandes cambios en su forma de ver la vida. “Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededoe. Sentía que eran emocionalmente no estaban disponibles y contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que no tenías miedo de querer y de ser querido” añadió.

Ibai al inicio de la entrevista, no dudó en preguntar a la pareja acerca de sus posibles planes de boda: “¿Se van a casar?”, dijo tomando por sorpresa a sus invitados. Rosalía respondió con humor: “Ay, Ibai. ¡Qué cosas tienes, de verdad! Eres como mi abuela. Mi abuela siempre me dice: ‘Bueno, y qué’”.

