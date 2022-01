Según la Registraduría, María, Ana y Sara fueron los nombres sencillos femeninos más utilizados en Colombia en 2021.

Cada año es usual que en Colombia se registren nombres muy particulares que antes no estaban en la lista de la Registraduría Nacional. El 2021 no fue la excepción. Como lo señala esa entidad en un comunicado de prensa, se presentaron varios que no han sido usuales en el país. (Lea 2022, año límite para que las empresas miren de frente el cambio climático)

El mejor ejemplo es Messi Andrés. También hubo menores que fueron llamados Vanderlein, John Crazy, Bellaflor, Britney Cristal y Alison Lupita.

Así mismo, algunos colombianos decidieron nombres de “famosos” para los niños y niñas nacidos el año pasado. A algunos los registraron como J Balvin y Maluma. A otros como Yatra, Juanes y Shakira.

Sin embargo, más allá de esas particularidades, los nombres combinados más frecuentes fueron los relacionados con algún personaje bíblico. Con “José”, por ejemplo, hubo 2.379.000 nombres. Con María, 3.488.282 y con Jesús, 455.450.

“Belén y Gaspar también hacen parte de las inscripciones más comunes en el Registro Civil colombiano, y Herodes (9) y Baltazar (511) son los nombres del pesebre con menos registros en este año”, señala la Registraduría.

Por otra parte, María, Ana y Sara fueron los nombres sencillos femeninos más utilizados en Colombia en 2021, seguidos por Danna, Emily, Mía, Dulce, Emma, Laura y Valery.

En cuanto a los hombres, el escalafón lo lideran Emiliano, Maximiliano, Emmanuel y Santiago, seguidos por Jerónimo, Samuel, Thiago, Mathias e Isaac.

“María José, Dulce María y María Celeste vuelven a ocupar el primer puesto este año en la lista de nombres compuestos femeninos, mientras que Juan José, Miguel Ángel y Juan David son los nombres compuestos masculinos más usados por los colombianos”, añade la entidad.

En la otra cara de la moneda, hubo casos que tendrán muy poca probabilidad de tener un tocayo. Entre ellos, 6, Oilda, Okari, Onely, Shi Yin, Shu Yan, Sol Amy, Eliú, Juny, Ryan, Ale José, Alí Said, Dan José, Michaell, Jolith, Yake, UsNavy o Westinhouse.