Nacho Lee reacciona a pelea de influencers con su cartilla: “Así no se utiliza”

La Cartilla Nacho Lee se creó en 1936 y tiene una versión digital desde 2022. Foto: @nachoaprendeoficial

Los editores de la icónica cartilla para aprender a leer reaccionaron a través de su cuenta de Instagram sobre la pelea entre los influenciadores Nicolás Arrieta y La Liendra, quienes se hicieron virales en redes sociales con un video en el que uno de ellos golpeó al otro con una cartilla “Nacho Lee”, mientras sostenían una batalla “Cara a Cara”.

La respuesta por parte de los editores de la cartilla es una animación en la que un niño rechaza el video de los influenciadores e incentiva la lectura. Adicional a esto, en la descripción deja un mensaje en contra de la violencia: “Nuestras cartillas de Nacho Lee están diseñadas para educar a los niños y niñas y unir a las personas a través del aprendizaje. No para la violencia.”

Los comentarios han calificado esta publicación como una buena estrategia de marketing, así como otros usuario reaccionaron con recuerdos de episodios del pasado con la cartilla: “Nacho, quiero decirte que mi mamá me golpeó mucho cuando me enseñaba la L con la a”, “Nacho a mi también me ejercieron violencia aprendiendo con ustedes, todavía me acuerdo las lloradas de la m con la a”, fueron algunas de las respuestas.

Este tipo de historias están regadas en los recuerdos de muchos colombianos, quienes se educaron con esta cartilla, que llegó al país hace un siglo y ya tiene versión digital. Un ejemplo de esto es la experiencia del compositor Wiston Muegues con el libro, que relata en la canción “La Cartilla Nacho Lee”, grabada hace un par de años en la voz de Rafa Pérez.

La cartilla Nacho Lee

La cartilla “Nacho Lee” fue creada en el año 1936, bajo la idea del secretario de Educación de República Dominicana, Melanio Hernández, quien buscaba una herramienta para que los estudiantes aprendieran a leer y escribir de manera sencilla. A Colombia llegó en el año 1973 bajo la editorial de Susaeta Ediciones, con el nombre de “Nacho Lee”.

“Constaba de 80 páginas con todas las combinaciones silábicas para poder aprender a dominar la lengua como ‘mi mamá me mima’, una de las frases más conocida por todos. Por su sencillez y la facilidad de aprendizaje, los maestros de primer grado la usaron con mucho éxito y tuvo una muy amplia difusión”, asegura la página de la Alcaldía de Bogotá.

