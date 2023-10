Nicolás Jurado: quién es el influencer y por qué es tendencia en X

Nicolás Jurado es conocido en redes sociales por crear contenido relacionado con su estilo de vida, contando historias y compartiendo distintas opiniones. Foto: nicolasjuradov

El estudiante de Comunicación Social con énfasis organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana es nuevamente tendencia en la red social X. Esta vez Nicolás Jurado es criticado a raíz de un vídeo que subió en TikTok anunciando que sus padres habían decidido dejar de proporcionarle dinero y que debía conseguir trabajo.

Todo empezó porque un usuario posteó el video invitando a la gente a que lo contratase. Actualmente, el trino cuenta con 910 citados, 444 comentarios y más de mil “me gusta”. Incluso, su nombre se posicionó en el apartado de Tendencias en Colombia.

“Fue una decisión influenciada por redes sociales, como que mis papás leen muchos comentarios de odio hacia mí de personas diciendo que soy una mierda de persona y ellos como que se dejaron arrastrar un poquito por esto y efectivamente ahora piensan que ahora soy una mierda de persona. Entonces me dijeron que no me iban a volver a dar plata”, explica en el video. Su idea al exponer la situación era proporcionar información para conseguir trabajo, describiendo sus habilidades blandas y otras aptitudes que son útiles en el mercado laboral como saber tres idiomas.

Que si por favor alguien contrata a este joven talento: pic.twitter.com/5QMdXeMQAo — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) October 1, 2023

Entre los comentarios de los internautas se tocan temas como la crianza, la riqueza generacional y la independencia. Ante la polémica, el bloguero e influenciador se pronunció explicando que cada persona proviene de un contexto diferente y que en las universidades privadas es común que los padres financien los estudios de sus hijos debido al alto costo que tienen.

Nicolás Jurado, además de estudiar, dedica gran parte de su tiempo a crear contenido para redes sociales, especialmente para TikTok, en la que tiene una cuenta con más de 100 mil seguidores. En sus videos trata distintos temas relacionados con su vida privada como su día a día, historias y opiniones personales.

@nicojuradov no está bien juzgar a los demás por no ser iguales a nosotros 💖 ♬ sonido original - Nico Jurado

El joven ha sido blanco de críticas en ocasiones anteriores por rasgos de su personalidad como su acento que califican de “gomelo” comparándolo con el del candidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo. Además, las gesticulaciones que realiza al relatar también le genera molestia a usuarios, quienes señalan especialmente el movimiento de sus cejas.

Lo cierto es que dejando al lado los comentarios relacionados con su físico, casos como el de Nicolás Jurado son particulares, pues en un país tan desigual como Colombia, en el que actualmente un 39,3 % de la población se encuentra en pobreza, según un estudio de BBVA Research, es común que los adultos jóvenes trabajen desde temprana edad y financien sus propios estudios, incluso si eso significa adquirir una deuda importante.

Sobre la controversia estas son algunas de las reacciones:

Ustedes de verdad creen que a Nico Jurado le van a cortar el chorro económico así como así?

Si a la gente con plata lo único que les interesa es mantener la riqueza generacional — 🐓 Sickman Fraud 🐓 (@guelelei) October 2, 2023

El video de tiktok de Nico Jurado ejemplifica todo lo mal que mi generación está haciendo



Un man profesional sabiendo tres idiomas con fácil +26 años dice que le tiraron la vida pq sus papás ya no le dan plata y le toca, ojo, buscar trabajo



En que mierda de generación estoy. — Gabriel Olier Delizza (@GabrielOlier) October 2, 2023

