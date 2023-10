No queda mucho de 2023, pero todavía hay cinco festivos en el calendario

En Colombia se celebran un total de 20 días festivos al año. Foto: GettyImages

Faltan 85 días para que termine el 2023 y en Colombia hay agendados al menos cinco feriados en ese lapso de tiempo. En octubre habrá solo un día festivo, mientras que en los meses de noviembre y diciembre habrá dos.

El feriado más cercano surge de la fecha del descubrimiento de América, modificado por el Ministerio de Cultura como “Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana”, que es el 12 de octubre, cuya celebración siempre se celebrará el lunes siguiente.

Por ese motivo, debido a la “Ley Emiliani”, este año la festividad será el 16 de octubre. No obstante, ese no será el único día no laboral para muchos colombianos en este mes, pues en el caso de los estudiantes estará en vigencia la semana de receso.

Cada octubre en Colombia, desde el año 2007, rige una normativa que exige a las instituciones educativas otorgar una semana de receso a sus estudiantes. Esta jornada de descanso en el segundo semestre del año forma parte del calendario de varias instituciones de educación superior.

Semana de receso en algunas universidades de Colombia

Universidad de los Andes - Bogotá : del 2 al 7 de octubre

Universidad Católica - Bogotá : del 2 Al 6 octubre

Universidad Externado - Bogotá : del 9 al 14 de octubre del 2023

Universidad del Rosario - Bogotá : del 16 al 22 de octubre

Universidad de la Sabana - Bogotá : del 17 al 20 de octubre

Universidad Eafit - Medellín : del 10 al 15 de octubre

Universidad Simón Bolívar - Barranquilla: del 13 al 14 de octubre

En noviembre habrá dos días festivos. El primero es el Día de Todos los Santos, una festividad cristiana que cae en el día 1 de ese mes, pero que se conmemora en el lunes más cercano —este año corresponde al sexto día—, tal como ocurre en el Día de la Raza.

Una semana más tarde habrá un festivo que conmemora la Independencia de Cartagena de Indias, evento histórico que ocurrió el 11 de noviembre de 1811. Este 2023 el festivo correspondiente será el lunes 13.

En diciembre, también respecto a la tradición católica del país, habrá dos feriados con valor religioso. El primero será el 8, día de la Inmaculada Concepción, y el segundo será Navidad, la festividad más importante para los católicos, que se celebra el 25.

