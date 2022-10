¿Puedo quedar embarazada con el periodo?

Una mujer es más fértil en el momento de la ovulación, tiempo en el cual se libera un óvulo de los ovarios. Foto: Instagram

Si está intentando quedar embarazada, es importante hacer un seguimiento de su ciclo. Un mito común sobre la fertilidad es que una mujer no puede quedar embarazada cuando está menstruando. Aunque las probabilidades de embarazo son menores en los días de la regla, no son nulas.

Esto es lo que debe saber sobre la fertilidad, las relaciones sexuales durante el periodo y cómo controlar los días más fértiles en los que puedes concebir más fácilmente.

¿Cómo funciona el ciclo menstrual?

El ciclo menstrual comienza el primer día del período y continúa hasta el primer día de su próximo período. Es más fértil en el momento de la ovulación, tiempo en el cual se libera un óvulo de los ovarios, lo que generalmente ocurre de 12 a 14 días antes del inicio de la próxima regla. Esta es la época del mes en la que es más probable quedar embarazada.

La ovulación puede variar en función del ciclo de la mujer. Algunas mujeres tienen un ciclo más largo, de unos 35 días entre períodos. En ese caso, la ovulación se produce alrededor del día 21. Las mujeres con un ciclo más corto de 21 días, ovulan alrededor del día siete. La ovulación es el momento en que el ovario de la mujer libera un óvulo para su fecundación. Si hay un espermatozoide disponible en el útero, puede producirse el embarazo.

¿Se puede quedar embarazada durante la menstruación?

La probabilidad de que una mujer quede embarazada puede subir y bajar a lo largo de su ciclo de ovulación. Mientras que el ciclo mensual de una mujer media puede ser de 29 días, otras pueden tener un ciclo que varía de 20 a 40 días, o más.

La probabilidad de que una mujer quede embarazada uno o dos días después de empezar a sangrar es casi nula. Pero la probabilidad empieza a aumentar de nuevo con cada día sucesivo, aunque siga sangrando. Aproximadamente en el día 13, tras el inicio de la menstruación, la probabilidad de embarazo es de un 9%

Aunque estas cifras sean bajas, no significa que una mujer pueda estar segura al 100% de que no se quedará embarazada durante su periodo. Además, es poco probable que se dé el embrazo justo después de su periodo, aunque puede suceder. Es importante recordar que los espermatozoides a veces pueden sobrevivir en el cuerpo hasta siete días después de tener relaciones sexuales. Siempre debe usar métodos anticonceptivos aun si no se está buscando el embarazo.

Los métodos anticonceptivos

Los métodos anticonceptivos se definen como las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y, con ello, el embarazo, al mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. Existen varios tipos de anticonceptivos que se pueden clasificar en función de su composición y mecanismo de acción.

El método anticonceptivo más apropiado depende de la salud general de la persona, su edad, la frecuencia de la actividad sexual, la cantidad de parejas sexuales, el deseo de tener hijos en el futuro y los antecedentes familiares de determinadas enfermedades. Los más comunes son anticoncepción reversible de larga duración (LARC), métodos hormonales, métodos de barrera, anticonceptivos de emergencia y la esterilización.