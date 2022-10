Metro de Taipéi (Taiwán) ofrecerá gratuitamente productos de higiene menstrual

En varios lugares del mundo, los productos menstruales son ahora ofrecidos gratuitamente. Foto: Wikimedia - Creative Commons

A partir del 1 de noviembre, 20 de las estaciones más importantes de la línea del metro de Taipéi, capital de la isla de Taiwán, entregarán productos menstruales para satisfacer la demanda de esta línea, que pasa por la capital y la ciudad adyacente de Nueva Taipéi.

“Nos ajustaremos en función de los resultados de la prueba y de las reacciones”, dijo el operador del metro en un comunicado. Los productos abarcan elementos como toallas menstruales y tampones y serán suministrados por la Corporación de Tránsito Rápido de Taipéi. (También puede leer: Colombia, sede del primer evento internacional sobre riesgos de implantes mamarios)

La medida fue propuesta por varios concejales de la ciudad, para seguir la tendencia de países asiáticos como Japón o Corea del Sur que ofrecen acceso gratuito a ciertos productos, para combatir la pobreza menstrual, o la incapacidad de niñas, mujeres y adolescentes de tener acceso a los elementos que necesitan

Seúl, por ejemplo, tiene un programa que ofrece toallas sanitarias gratuitas en alrededor de 300 instituciones en la capital de Corea del Sur, incluidas bibliotecas, museos y centros de bienestar.

En Taiwán, según la Ley de Igualdad de Género en el Empleo del país, las mujeres tienen tres días de licencia menstrual por año, que no se deducen de los 30 días de licencia por enfermedad reglamentarios. Los empleadores no pueden rechazar o sancionar a un trabajador por tomar la licencia menstrual y quienes la tomen no deben presentar documentos o una prueba para tomarla. (Le puede interesar: Brote de ébola en Uganda ya deja 48 casos y 17 muertes confirmadas)

¿Qué es la pobreza menstrual?

Aproximadamente 500 millones de adolescentes y mujeres en el mundo dicen que no tienen todo lo que necesitan para manejar su menstruación, según el informe “Promoción de la equidad de género mediante la mejora de la salud menstrual”, de la consultora FSG. Los elementos para manejar la menstruación pueden ir desde una toalla higiénica hasta pastillas para los cólicos. “Pobreza menstrual” es el término que suelen usar los académicos para referirse a la dificultad para acceder a estos productos, a baños y a la educación sobre este tema. Las más afectadas suelen ser, especialmente, las niñas y mujeres en mayor estado de vulnerabilidad.

En el caso de Colombia, el DANE reportó que son las mujeres jóvenes, con bajo nivel educativo, autorreconocidas como indígenas y de clases sociales más bajas, quienes tienen mayores dificultades económicas para acceder a estos elementos. El problema se concentra en las ciudades con incidencia de pobreza.

