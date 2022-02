¿En qué va el caso de Aida Merlano y por qué vinculan a la casa Char?

Aida Merlano Rebolledo. Foto: Agencia EFE

Es día de El Espectador le explica. ¿Por qué no creemos en los políticos? Esa fue la pregunta que apareció en la portada del periódico impreso el pasado sábado 12 de febrero. Y detrás de él había un texto que nos invitaba a hablar de “la democracia en redes sociales y el escepticismo en política”. Allí Laura Camila Arévalo, su autora, nos llevaba de la mano para caminar sobre una verdad que muchos dicen conocer porque la han visto, la han vivido, se la han contado o la han padecido: “el único objetivo de un gran porcentaje de políticos es el de dejar de serlo para pertenecer a una casta “superior” en cargos, poderes y dinero. No se angustian por el futuro, “más bien se lo aseguran” y, sobre todo, no pueden garantizar ningún derecho no por falta de voluntad, sino de libertad: muchos llegan a sus escritorios gracias a la clientelización de su victoria”. Y sí, no hay nada más malo que generalizar, esa es una máxima que nadie debe olvidar, pero es que los representantes de nuestra política han hecho un gran trabajo para que sean muchos los que toman la opción de seguir desconfiando de sus acciones. Para la muestra el caso de Aida Merlano, la excongresista, condenada y prófuga de la justicia colombiana, sus acusaciones contra la casa Char -uno de los clanes regionales más poderosos de la política colombiana-, y el papel de Julio Gerlein Echavarría, otro jugador de la política regional desde su papel como exitoso empresario y financiador de campaña en todo este entramado que volvió a cobrar fuerza justo cuando el país intenta abrir sus oídos para escuchar las propuestas de candidatos al Congreso y a la presidencia de la República. Así que este boletín de noticias recopila todos los textos y videos que hemos publicado desde aquel marzo de 2018 cuando contamos, por primera vez, cómo fue el fraude electoral de Aida Merlano. Recuerden entrar a cada uno de los links que dejaremos a continuación para entender en detalle todos los hechos contados por nuestros colegas de las secciones Judicial, Investigación, Política y Video. Comencemos.