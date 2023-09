Reflexiones en el Camino de Santiago

Genérica Opinión EE Foto: Diego Peña Pinilla

Cien kilómetros caminando por Galicia dan mucho tiempo para pensar. En todo, en el pasado, en el presente, en lo que podría ser el futuro. Y hacer balances es una buena idea para tener más clara la posible ruta a tomar en esta, quizás, la última etapa de la vida. Pero también es un buen momento para observar el paisaje, evocar recuerdos de infancia, de adolescencia, identificar olores, reflexionar sobre mi paso por este planeta, saber que soy una entre miles de millones que eligieron esta semana para cumplir una meta: llegar a la Plaza del Obradoiro y contemplar la majestuosidad de la Catedral de Santiago de Compostela. Realmente sobrecogedor.

Pero vuelvo al camino. Durante seis días quise saber qué prefiero y, por eso, a usted que me está leyendo le hago esta propuesta: si ya tuvo la oportunidad de recorrer algún tramo del Camino de Santiago, a ver si está de acuerdo conmigo en lo que le voy a contar o algo le recuerda de lo que le voy a decir, y si no, pues a ver si se antoja.

Esto es lo que prefiero: los bosques de castaños y robles a los de eucaliptos; los trinos de aves pequeñas a los graznidos de las urracas; los gallos que cantan, los perros y los gatos que salen al camino a saludar a los caminantes; las pocas lagartijas y mariposas a los largos tramos sin ver animales; los potreros con cultivos de maíz, porque me encanta la arepa, a los sembrados con pasto para vacas, aunque también me gustan la leche y la carne; el bosque a la playa; subir montaña a bajarla; las gotas de lluvia a las gotas de sudor; el camino de piedras que debieron recorrer los mensajeros de la Edad Media a la carretera pavimentada que es necesario transitar en algunos tramos; el sonido de las campanas de las iglesias a los cables de luz que no dejan tomarles lindas fotos; la pared de piedra a la de cemento pintada con grafitis nada artísticos; las casas de piedra de un solo piso y con ventanas pequeñas a las de cemento de dos pisos y ventanas grandes; la luz de la mañana que se cuela por entre las ramas de los castaños a los tardíos amaneceres de las 8:30 de la mañana.

Prefiero los caminantes en muletas o limitados visuales con sus perros a quienes no tuvimos ni un rasguño en el camino; los pies arriba y con mucha crema para un amanecer renovado al cansancio de las noches; la comodidad de los buenos hoteles a los albergues; los jóvenes que cantan canciones de Sabina a los que hablan duro como si todos fuéramos sordos; el silencio a los alaridos; los pasos hacia adelante para ir conquistando recorridos a los que debes repasar devolviéndote, porque equivocaste el camino.

Prefiero ir a volver, llegar a salir, el cuello de la pañoleta, viajar liviano a los enormes y pesados morrales que llevan, incluso, personas de la tercera edad; el bastón que me protegió a las manos vacías, mi cuero cabelludo empapado del sudor y el pelo en rilas mojadas a recién salida de la peluquería.

Somos muchos los que caminamos, todos con sueños y metas diferentes, pero todos iguales, al fin y al cabo, porque todos sabemos que “se hace camino al andar”, para recordar al poeta Machado y al cantautor Serrat. Valió la pena. ¡Buen camino!