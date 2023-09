Esta es la ‘sorprendente’ reconstrucción facial de una mujer de la Edad del Bronce

La reconstrucción de la mujer escocesa de Upper Largie se realizó con un cráneo impreso en 3D y capas de plastilina. Foto: Oscar Nilsson

Las reconstrucciones faciales para conocer más detalles de las personas de épocas anteriores cobra cada vez más fuerza. Recientemente, Oscar Nilsson, un artista forense radicado en Suecia, se dio a la tarea de reconstruir la imagen de una mujer de hace más de 4.000 años, que murió en lo que hoy es Escocia. (Lea: Las neuronas podrían tener un origen que nadie se había imaginado: el mar)

Según explicó el artista, la mujer de la Edad de Bronce fue enterrada en cuclillas dentro de una tumba revestida. La mujer duró enterrada durante milenios hasta 1997, cuando un grupo de excavadores de una cantera de piedra encontraron sus restos.

Esta mujer fue llamada Upper Largie, en honor a la cantera donde fue encontrada. Y aunque se conocían pocos detalles de ella, gracias a la reconstrucción de Nilsson se ha podido recopilar algunas pistas de cómo se vería.

Un análisis esquelético y dental realizado a Upper Largie mostró que quizás murió cuando tenía 20 años y experimentó períodos de enfermedad o desnutrición. También se pudo determinar que vivió entre el 1500 a. C. y el 2200 a. C., durante la Edad del Bronce Temprano.

El equipo del Museo Kilmartin (Reino Unido) explicó que, como no se pudo extraer el ADN de esta mujer, no se consiguió determinar su herencia étnica, es decir, no se pudo determinar ni el aspecto o color de su piel, ojos y cabello.

En la imagen se ve a una mujer joven con cabello oscuro trenzado y vestida con un traje de piel de venado. Según explicó Nilsson a WordsSideKick.com, lo que trató de hacer fue “reconstruir su rostro con un cráneo impreso en 3D y capas de plastilina. Quería que pareciera que ella realmente nos está mirando”.

Nilsson contó que el cráneo de esta mujer fue analizado por tomografía computarizada y luego se imprimió en 3D en Escocia. Pero, añadió, “carecía de su mandíbula y su lado izquierdo del cráneo estaba bastante fragmentado”. (Puede leer: Por segunda vez en la historia trasplantan un corazón de cerdo a un hombre)

Por eso, el artista lo primero que hizo fue reconstruir el lado izquierdo de su cráneo. Luego, creó una mandíbula. Para elaborar el tejido del rostro, tomó en cuenta algunos datos, como su edad, sexo o peso. “En este caso sabíamos que era una mujer, de entre 20 y 30 años de edad, signos de desnutrición en un período de su vida, y probable origen de la región”, comentó.

Con estos datos, el artista los comparó con los alojados en una tabla de individuos modernos y empleó estas medidas de tejidos para comenzar a esculpir la reconstrucción. Con plastilina, el artista cubrió las clavijas puestas en la réplica del cráneo y fue moldeando los músculos faciales.

Basándose en los contornos de su cráneo, “se ve que los ojos de Upper Largie estaban muy separados y que su nariz era ancha y probablemente un poco vuelta hacia arriba. También tenía la frente redondeada y la boca ancha”, añadió el artista. (Le puede interesar: Elon Musk en líos: denuncian que monos murieron en ensayos de sus chips cerebrales)

Un dato que llamó su atención fue que, una vez reconstruyó el rostro de esta mujer, no notó mucha desnutrición. “Tenía un esqueleto facial muy redondeado, lo que la ayudaba a lucir un poco más saludable de lo que podría haber estado”, dijo.

