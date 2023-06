Reforma a la salud, Millonarios en Sudamericana y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¿Segundo debate de la reforma a la salud en el Congreso?

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, había anunciado este lunes que la discusión de todas las reformas sociales del Gobierno Petro quedaba suspendida en esa corporación. Esto, hasta que haya claridad en los episodios que rodean la Casa de Nariño tras la filtración de los audios del exembajador Armando Benedetti. Sin embargo, horas después de su anuncio se conoció el orden del día para la plenaria de la Cámara este martes 6 de junio y en primer lugar apareció la reforma a la salud, precisamente el proyecto que fue la piedra angular de la ruptura de la coalición del Gobierno. ¿Pese al anuncio de Racero continuará la discusión de esta reforma en su segundo debate en el legislativo?

🔴 Copa Sudamericana: Millonarios busca poner un pie y medio en la próxima ronda

Millonarios visita esta noche (7:00 p.m.) en Belo Horizonte (Brasil) al América Mineiro, por la fecha 5 del grupo F de Copa Sudamericana, en la que el cuadro embajador tendrá la opción de sellar el primer lugar de su zona. El último duelo que protagonizaron ambas escuadras fue a principios de mayo, en Bogotá, y terminó en empate (1-1). Será la primera vez que el conjunto capitalino cuente con Óscar Cortés desde que fue convocado a la selección Sub-20 de Colombia para disputar la Copa Mundial de la categoría.

🔴 Cortes de agua en Engativá

El Acueducto de Bogotá anunció para la mañana de este 6 de junio cortes de agua en la localidad de Engativá, desde las 10:00 a.m. Los barrios afectados son: Minuto de Dios, Española, Tisquesusa, Anda Lucia, Primavera Norte, Los Cerezos, Bachué, Compartir, Bochica, Ciudadela Colsubsidio, Villas de Granada, La Perla y Aguas de la Sabana. Ubicados desde la calle 80 a la calle 90, entre la carrera 72 a la carrera 114. Se espera que los cortes sean durante cuatro horas. (editado)

🔴 Continúan los primeros debates de distintos proyectos en el Concejo de Bogotá

La creación de la Orden Civil al Mérito Sindical, la implementación de la política pública “el buen vecino”, la institucionalización el Día del Veterano y establecer los lineamientos para la interpretación de lengua de señas colombiana–español en el Distrito, son algunos de los proyectos que continúan debatiéndose en el Concejo de Bogotá, este martes 6 de junio desde las 9:00 a.m. en el Recinto los Comuneros.

🔴 Resultados de las exportaciones en abril

Este martes 6 de junio el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) dará a conocer cómo le fue a las exportaciones del país durante abril de 2023, los principales destinos, toneladas y dólares FOB comercializados. Vale recordar que, de acuerdo con el DANE y la DIAN, en marzo de 2023 las ventas externas del país fueron US$4.462,9 millones FOB y presentaron una disminución de 10 % en relación con marzo de 2022, la principal razón fue la caída de las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

🔴 Harry, al estrado en Inglaterra en histórico testimonio

El príncipe Harry testificará el martes ante la justicia británica contra un editor al que acusa de recopilar información sobre él ilegalmente, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real que declara ante la justicia en más de un siglo. Los medios locales preveían que el hijo menor de Carlos III, de 38 años, se presentara el lunes en el juicio contra Mirror Group Newspapers (MGN), editor del diario Mirror y la revista Sunday People.

Periodistas y fotógrafos lo esperaban desde primera hora a las puertas de la Alta Corte de Londres. Pero su abogado, David Sherborne, informó que no subirá al estrado hasta el martes, dado que estuvo celebrando el segundo cumpleaños de su hija en California y no voló al Reino Unido hasta el domingo por la noche. El duque de Sussex no había vuelto a su país desde la ceremonia de coronación de su padre el 6 de mayo, a la que asistió sin su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, y tras la cual regresó inmediatamente a Estados Unidos donde la pareja reside desde 2020. Cuando testifique el martes, será la primera declaración de un miembro de la monarquía británica desde Eduardo VII, que lo hizo en un juicio por difamación en 1891, antes de convertirse en monarca.

🔴 Resultados de las exportaciones en abril

Este martes 6 de junio el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) dará a conocer cómo le fue a las exportaciones del país durante abril de 2023, los principales destinos, toneladas y dólares FOB comercializados. Vale recordar que, de acuerdo con el DANE y la DIAN, en marzo de 2023 las ventas externas del país fueron US$4.462,9 millones FOB y presentaron una disminución de 10 % en relación con marzo de 2022, la principal razón fue la caída de las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.