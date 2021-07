Retiran nombre de Trump de fachada de tres edificios en Nueva York

De tres edificios en Nueva York se empezaron a retirar el nombre de Donald Trump de sus fachadas, una semana después de la victoria del magnate neoyorquino en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. (Lea: Hay momentos en los que quisiera no volver a salir de casa: Hillary Clinton)

Se trata de tres bloques de apartamentos de alquiler de lujo situados en el barrio de Upper West Side, a orillas del Río Hudson, que a partir de hoy dejarán de llamarse "Trump Place" a petición de más de la mitad de los vecinos que viven en los edificios. (Lea: Pareja keniana llama "Donald Trump" a su hijo en honor al nuevo presidente de EE.UU.)

El propietario de "Trump Place", la firma de bienes raíces Equity Residencial, tomó la decisión después de que al menos 669 de los 1.325 vecinos firmaran en las últimas semanas una petición a través de internet lanzada en octubre pasado.

"Ya estamos en el proceso de cambiar de nombre los tres edificios de Riverside Boulevard. Queremos adoptar una identidad más neutral que atraiga a los actuales y futuros residentes", dijo un portavoz del grupo inmobiliario al canal financiero CNBC.

En las fachadas está colgado el nombre "Trump Place" en letras doradas, pero un grupo de vecinos empezó a movilizarse durante la campaña electoral porque aseguraban sentir "vergüenza" de vivir en un edificio con el nombre del entonces candidato republicano.

"Trump no es el dueño de estos edificios, ha cedido los derechos para que usen su nombre y no queremos que una parte del alquiler que pagamos sirva para aumentar su riqueza", aseguraban los vecinos en la petición, bajo el título "Dump the TRUMP name".

Durante la campaña, una portavoz de Trump aseguró a The New York Times que el magnate no estaba al tanto de la petición, pero aseguró que si se retiraba el nombre sería una decisión "inapropiada" porque los edificios "perderían un inmenso valor".