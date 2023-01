Sara Manuela, el perfil falso de Instagram que engañaba hombres en redes sociales

Una mujer utilizó imágenes de otra para crear un perfil falso en redes sociales. Foto: Instagram

En las últimas horas, el caso de una colombiana que suplantó la identidad de otra mujer en Instagram para engañar a hombres se ha hecho viral en las redes sociales. El caso lo expuso Martha Hidalgo, la mujer suplantada, quien contó que la cuenta de Instagram @saramanuelag11 robó información, fotos y más contenido de sus redes sociales reales durante más de dos años.

Según relató la mujer afectada, hace más de un año y medio una persona le escribió a su cuenta de Instagram para avisarle que alguien se hacía pasar por ella. “Le escribí, coloqué en mi perfil ‘alguien se hace pasar por mí, por favor denuncien esta cuenta’”.

En octubre de 2022 un hombre la alertó nuevamente, esta vez adjuntando las conversaciones que tenía con la mujer que se hacía llamar Sara Manuela. “Algo que me pareció realmente alarmante fue cuando él me envío los mensajes que intercambiaba con ella. Me contó que la conoció por Facebook y que llevaban una relación por internet de cuatro meses, pero cada vez que intentaban verse sacaba alguna excusa trágica, lo que lo llevó a sospechar. Por eso, cuando él la enfrentó, ella aceptó la suplantación, pero además le contó que sufría de depresión, sobrepeso, que había tenido una vida muy trágica y que por esa razón utilizaba fotos de otra persona”, contó Hidalgo.

La mujer suplantada también conoció el testimonio de otro hombre quien supuestamente tenía una relación amorosa con Sara Manuela. Según contó, el joven estaba tan interesado que hasta le compró tiquetes para que fueran juntos a Curazao, pero ella nunca llegó al aeropuerto.

De acuerdo con Hidalgo, la tarea de dar con la persona detrás del perfil falso era difícil, pues usaba un teléfono exclusivamente para hacerse pasar por ella. Sin embargo, logró contactar a la mujer a través de uno de los números que utilizaba para hablar con los hombres mencionados. También se dio cuenta de que uno de esos teléfonos aparecía agregado en la lista de contactos de su mamá.

“Mi mamá hace decoraciones de fiesta y aparentemente esta persona le escribió hace tiempo por Instagram para solicitarle un presupuesto. Ella nunca hizo la decoración, pero su número se quedó ahí”, confeso la joven.

Luego de que todo salió a la luz, la mujer suplantada tomó control de la cuenta de Instagram falsa y allí contó la historia para que todos aquellos que en algún momento tuvieron una cercanía con la supuesta Sara Manuela sepan la verdad. “Sara Manuela Giraldo no es real. No existe”, concluyó Hidalgo.