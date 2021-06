Sí existe un televisor para cada persona

The Premiere, una experiencia cinematográfica

Hora del cine. Esa es quizá la mejor expresión para hablar de The Premiere, el primer televisor con tecnología láser y con certificación HDR+10, que ofrece una resolución 4K. The Premiere se proyecta sobre cualquier superficie y entrega hasta 130″. Es un proyector láser de corto alcance, lo que permite que con poco más de 23 cm separados de la pared es capaz de entregar su máximo de calidad en imagen y pixeles.

Frente al sonido, The Premiere incorpora la misma interfaz de cualquier otro de los Smart TV de Samsung, además de Acoustic Beam, que brinda un sonido más envolvente.

Neo QLED, potencia y lujo hasta en 8K

Si se piensa qué debe tener un televisor ideal, todas las respuestas deben pasar por el nuevo Neo QLED 8K, un equipo cuya tecnología entrega los detalles al máximo de calidad. Esto gracias a su sistema de minileds, capaces de desplegarse a lo ancho de la pantalla (leds 1/40 parte “más pequeños”, para brindar detalles más precisos.

Otro punto alto es el procesador Neo QLED 8K es igual a colores más fieles e imágenes en movimiento con mayor fluidez, ideales para los amantes del gaming. Mientras que con Object Tracking Sound, el movimiento del sonido va en la dirección de la imagen.

The Sero, una imagen sin límites

The Sero es el primer TV de pantalla giratoria y el primero pensado para quienes gustan de extender el consumo de redes sociales y de vivir esa experiencia más allá de un smartphone. Gracias a la función Screen Mirroring de la app de SmartThings, lo que se vea en el celular, se podrá reflejar de forma vertical en la pantalla.

El peso de The Sero es no mayor a los 30 kg, lo cual lo hace un equipo portable, gracias a la posibilidad de instalar ruedas como accesorio adicional, y que se adapta a cualquier espacio del hogar o del trabajo. Al hacer parte de esta nueva familia de Samsung, The Sero goza de toda la calidad de imagen que entrega la tecnología QLED y un sonido sin igual gracias a su sistema de audio incorporado de 60 Watts de potencia.

The Frame, arte en una pantalla

El nuevo The Frame es un elogio a la elegancia, precisión de los detalles y personalización.

Para esta nueva versión, The Frame redujo su grosor en 24,9 milímetros, un tamaño similar a cualquier cuadro. Esta nueva edición ofrece un mayor rango de personalización al ampliar la gama de colores del marco magnético y de los tamaños de pulgadas (50″, 55″, 65″ y 75″); además, de ofrecer, además de ofrecer tres formas para ubicar el TV (caballete, a la pared con un cable casi que es imperceptible al ojo humano y con bases para cualquier mesa). Además, Samsung amplió a 1.400 obras en su tienda de arte.

The Frame es capaz de apagarse si no detecta movimiento.

Samsung, a la vanguardia en temas ambientales