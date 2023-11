Trucos y consejos para que las plantas crezcan más rápido

El abono es uno de los ingredientes clave en el sano crecimiento de una planta. Foto: Pixabay

¿Siente que su planta está estancada y no ha crecido como esperaba? El sano desarrollo de nuestras plantas está asociado a múltiples factores, algunos generales y otros específicos, que pueden variar dependiendo de las especies que tengamos en casa.

Pero más allá de eso, lo cierto es que sí existen cuidados básicos que pueden impulsar ese óptimo desarrollo y que muchas veces se dejan de lado. Tenga en cuenta que el cuidado de las plantas requiere un poco más que solo el riego.

Lea también: ¿Tiene un Bonsái?: claves para entender su cuidado

También hay que hacer énfasis en que las plantas tienen su ritmo, y aunque en muchos casos queremos ver resultados rápidos, es claro que en la jardinería la paciencia es una de las claves. No se afane, los cuidados igual rinden sus frutos. Por eso acá vamos a derrumbarle el primer mito: no existe un producto mágico que hará que sus plantas crezcan y florezcan en un abrir y cerrara de ojos. Tenga en cuenta, además, que quizás su planta sí está creciendo, solo que a un ritmo demasiado lento porque no tiene las condiciones necesarias para hacerlo de forma adecuada.

Ahora, si lo suyo no es esperar, existen también algunas especies que tienen un ritmo de crecimiento más acelerado como el caso del Potus, las Cintas, los Helechos, o el Bambú.

Dicho eso, el primer paso para ayudar en el crecimiento y buen desarrollo de su planta, es verificar que no tenga algún tipo de plaga que se lo esté impidiendo.

Le puede interesar: ¿En busca de una planta?: estas son algunas que no necesitan muchos cuidados

Una de las recomendaciones más frecuentes es reubicar la planta en una nueva matera en la que tenga mayor espacio para desarrollarse. También se recomienda usar materas de plástico negro que ayudarán a aumentar la temperatura del sustrato. Es importante que la matera tenga un buen sistema de drenaje, pues esto evitará que las raíces se pudran y permitirá que la planta mantenga solo la cantidad de agua que necesita.

Recuerde también podarlas con frecuencia, y retirarle las hojas o tallos que estén secos o dañados y puedan estar quitándole nutrientes a las partes más sanas de la planta.

El abono también es un elemento clave para el crecimiento adecuado de las plantas. La tierra va perdiendo sus propiedades minerales, y si no se trasplanta o cambia con regularidad, es indispensable fertilizar las plantas con abonos naturales que ayuden a fortalecerlas y les proporcionen los nutrientes necesarios.