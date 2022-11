A mujer robada en Catar le dieron la oportunidad de decidir el castigo del ladrón

Dominique Metzger, una periodista argentina que cubre el Mundial de Catar 2022, fue robada mientras transmitía en directo. Foto: Instagram

La periodista argentina que cubre el Mundial de Catar, Dominique Metzger, informó que fue robada cuando transmitía en directo desde Doha para Todo Noticias. Lo más curioso del caso es que cuando la reportera denunció el hurto, la policía catarí le preguntó cuál era el castigo que quería para los responsables.

“Bueno, experiencias cataríes. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa “, dijo Dominique en su cuenta Instagram mientras mostraba la fachada de la estación policial.

Después, la reportera de Todo Noticias señaló que cuando fue a presentar la denuncia, las autoridades del país árabe le dijeron que estaban seguros de que los ladrones serían atrapados y le preguntaron cómo quería que fueran castigados.

En un principio Dominique creyó haber entendido mal, sin embargo, ante la insistencia de la policía se dio cuenta de que la pregunta era enserio: “En un momento me preguntaron: ¿qué quieres que haga la Justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados, insistían en preguntarme qué pena quería para el ladrón: si quería que lo condenaran a cinco años de cárcel, si querían que lo deportaran… insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir”.

La reportera señaló que durante el robo no hubo violencia, de hecho, ella se dio cuenta tiempo después cuando fue a comprar un agua y no encontró la billetera: “Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba”.

Al final, la periodista argentina mencionó que lo que realmente la dejó asombrada fue la respuesta de la policía: “Yo no quería ponerme en el lugar de la Justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”.