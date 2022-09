Vive una gran experiencia, encuentra artículos únicos y poco connvencionales

Los productos antique, vintage y anticuarios estarán presentes del 1 al 4 de septiembre en el centro de convenciones Ágora Bogotá. Foto: Diseñador

Asiste y disfruta en familia de actividades musicales, muestras gastronómicas y otras experiencias para todos los gustos. Además, de llevarte a casa un objeto original, especial y auténtico, entre: relojes antiguos, monedas, billetes de colección, carros a escala, discos de vinilo y hasta las más extrañas decoraciones, que pondrán color, sofisticación y elegancia a los espacios de tu hogar.

El diseño vintage será protagonista en muebles, accesorios, vestuario, arte y otras antigüedades que brillarán en la decoración y el coleccionismo durante 4 días. Desde autos antiguos, las motos y bicicletas clásicas, tendrán también un espacio de exhibición, para que las veas de cerca y viajes a otras épocas.

Desde el 1 al 6 de septiembre, el centro de convenciones Ágora Bogotá, tendrá disponibles cientos de antigüedades para la decoración y el coleccionismo. Un espacio donde, además de participar, podrás ser expositor y dar a conocer ese objeto especial que encierra una idea, un sueño y una historia personal.

Disfruta de experiencia que te transportarán a otras épocas, a través de artículos vintage y retro, en la reciente versión de Marketfest Vintage & Antigüedades, los días 1,2,3 y 4 de septiembre en el centro de convenciones Ágora Bogotá. Asiste de manera presencial y obtén el beneficio de entradas 2x1 por tu suscripción con El Espectador, para ingresar todos los días de la feria, con tan solo presentar la cédula en la taquilla de Corferias. Te invitamos a asistir y a disfrutar en familia de un plan diferente, y llévate a casa porcelanas, esculturas, cuadros, libros de los siglos XIX y XX y demás antigüedades, obras de arte al mejor precio.

La feria estará abierta del 1 al 3 de septiembre en los siguientes horarios: De 10:00 a.m. a 7:00 p.m. El 4 de septiembre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Parqueadero: 1 al 4 de septiembre 8:00 a.m a 9:00 p.m. Para conocer la programación completa por día, expositores y otros detalles, te invitamos a visitar el sitio oficial de Marketfest Vintage & Antigüedades.