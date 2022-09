1% de la población mundial es responsable de una cuarta parte de las emisiones

Vista de contaminación en Madrid. Foto: Agencia EFE

Los seres humanos generamos miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Sin embargo, un reciente estudio, que se publicó en la revista Nature Sustainability, asegura que estas emisiones son producidas de manera desproporcionada por las personas más ricas del mundo.

Hasta el momento, para evaluar la contribución de una persona al calentamiento global, los investigadores se centraban en las emisiones de bienes y servicios. Sin embargo, Lucas Chancel, miembro del Laboratorio de Desigualdad Mundial de la Escuela de Economía de París (Francia) y único autor de la investigación, incluyó una actualización al método que se utiliza y obtuvo nuevos resultados.

En su investigación incorporó las inversiones económicas de una personas a su huella de carbono. Esto permite que exista mayor precisión en las cifras y un mejor rastreo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Según Chancel, los ricos producen más CO2 porque invierten en empresas que trabajan, por ejemplo, con combustibles fósiles.

El investigador centró sus estudios entre 1990 y 2019 y sus hallazgos revelan que el 1 % más rico del mundo generó una cuarta parte de las emisiones de GEI. “La desigualdad económica dentro de los países continúa impulsando muchas de las dinámicas que observamos en términos de contaminación”, dijo Chancel a Carbon Brief.

De hecho, otro estudio de la revista Nature Sustainability sugiere que una persona en África subsahariana produce 0,6 toneladas de dióxido de carbono (tCO2) en promedio cada año, mientras que en Estados Unidos el promedio aumenta a 14,5 tCO2. Carbon Brief también demostró que solo Estados Unidos es responsable de la quinta parte de todas las emisiones de CO2 desde 1850.

“La creciente desigualdad dentro de los países también ha dado forma a las emisiones globales en las últimas tres décadas”, explica Chancel en su estudio.

Para cumplir con el límite de los 1,5 grados de aumento de temperatura global, que se pactó en Acuerdo de París, las emisiones per cápita globales promedio deben caer a 1,9 tCO2e para 2050. Sin embargo, estos logros no serán posibles si, por ejemplo, en Estados Unidos el 10 % de la población con más ingresos no reduce sus emisiones en casi un 90 %, asegura el estudio.

Un deseo del investigador es que los gobiernos empiecen a seguir la distribución de emisiones de GEI en sus países, así cómo rastrean los datos de riqueza y PIB.