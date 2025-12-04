Abren convocatoria por COP 423.000 millones para proyectos de conservación ambiental

Imagen de referencia. El Gobierno se propuso reducir la deforestación en un 20 % con respecto a las cifras de 2021. Foto: Cortesía

El Ministerio de Ambiente anunció una convocatoria con recursos de regalías por COP 423.000 millones, con los que se financiarán proyectos de restauración ambiental, gobernanza y economías basadas en la naturaleza.

Los recursos hacen parte del Plan de Convocatorias 2025-2026 y fue anunciado por la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez. “El objetivo del plan es fortalecer la conservación de áreas estratégicas, mejorar la gestión territorial y apoyar a las entidades públicas y comunidades étnicas en la formulación de iniciativas ambientales que impulsen la restauración, la gobernanza y el desarrollo sostenible”, dijo la entidad en un comunicado.

Los recursos están distribuidos en COP 296.202 millones de una convocatoria general, COP 63.472 millones de una convocatoria para pueblos indígenas, y COP 63.472 millones para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

“Asumimos tres retos que replicamos en las líneas estratégicas del Plan de Convocatorias: reducir el 20% de la deforestación nacional respecto al año 2021; restaurar, recuperar y rehabilitar al menos 753.000 hectáreas; y consolidar 28 núcleos para el desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad”, dijo Vélez en el comunicado.

En las convocatorias también podrán participar entidades públicas del nivel nacional, regional, departamental o municipal, que recibirán los recursos en caso de que sus propuestas sean seleccionadas.

Las propuestas deberán estar enmarcadas en una de las siguientes categorías, de acuerdo con la cartera ambiental:

Restauración participativa para recuperar ecosistemas desde el territorio. Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y Otros Incentivos a la Conservación, que reconocen el rol de las comunidades. Economías de la naturaleza para impulsar emprendimientos y negocios verdes. Gobernanza ambiental, mediante educación ambiental, veeduría ciudadana y extensionismo.

En la página web regalias.minambiente.gov.co. se encuentran publicadas las condiciones y las fechas que se deben tener en cuenta para postular a las convocatorias.

La entidad invitó a “entidades territoriales y comunidades étnicas a participar activamente en estas convocatorias, que representan una oportunidad decisiva para fortalecer capacidades, proteger las áreas ambientales estratégicas y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible en todas las regiones del país”, de acuerdo con el comunicado.

