Tsunami, en vivo: estado de alerta en Colombia bajó a “advertencia”

Imagen del tsunami en Severo-Kurilsk, en la región rusa de Sakhalin Region.

Luego de que este 29 de julio se presentara un sismo de magnitud 8,8 en la península de Kamchatka, Rusia, se activó el estado de “advertencia” de tsunami para Colombia. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, es posible que las olas empiecen a llegar a las 10:03 al Pacífico de nuestro país.

Debido a esa situación, esa entidad ha pedido que se evacúe, tan pronto como se pueda, las costas del Pacífico: de Cauca, del Valle del Cauca y de Chocó.

Tumaco, Buenaventura, Bahía Solano y Nuquí, donde hay temporada de ballenas jorobadas, son algunas de las regiones en las que se presentará un fuerte oleaje.

Así avanza la situación en el país:

Según un comunicado publicado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a las 9:11 a.m. se modificó el estado de alerta de tsunami a “advertencia”.

Los departamentos que en este momento se encuentran en advertencia son Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño.

Las recomendaciones de la Unidad de Gestión son las siguientes: se suspenden actividades marítimas hasta el mediodía. También hay cierre total y evacuación de playas, malecones y zonas de bajamar hacia sitios de menor exposición.

Así mismo, se deben tomar medidas para el tráfico marítimo, puertos, muelles y embarcaderos.

De igual forma, la entidad recuerda que hay que informarse por fuentes oficiales y estar atentos a las recomendaciones que emitan las autoridades nacionales y locales.

Parques Nacionales Naturales de Colombia informó, a través de un comunicado, que, debido a la advertencia de tsunami en el país, se suspenden, a partir de este 30 de julio, las actividades ecoturísticas en los parques Gorgona, Utría, Malpelo y Uramba.

La cancelación se mantendrá hasta que la UNRGD decida cancelar la advertencia de tsunami.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo inició una Sala de Crisis debido a la alerta de tsunami, tras el sismo presenado en Rusia. Está encabezada por el Comité Nacional Extraordinario para el Manejo de Desastres.

La entidad, pide seguir el Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunamis.

En Chocó, donde se espera la llegada de las primeras olas sobre las 10:30 a.m., la gobernación pidió evacuar de manera preventiva de las playas y zonas de bajamar. Sumado a esto, solicitaron a “los pescadores que no salgan a realizar su actividad en el mar y que todas las personas se dirijan a lugares altos y alejados de la costa”.

Algo similar ocurre en Cauca, donde Wiesner Cortés Mina, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que se iniciaron las medidas de evacuación en los municipios de bajamar que entraron en riesgo como Guapi, Timbiquí y López de Micay.

En el Valle del Cauca, donde la alerta se concentra en Juan Chaco, Bahía Málaga y Buenaventura, se declaró la alerta naranja ante el riesgo de alto oleaje. Además, se pidió a la ciudadanía a estar alejados del mar, atender las recomendaciones de las autoridades marítimas y estar atentos a las comunicaciones departamentales.

A nivel local, Denio Rivas, alcalde de Juradó, en Chocó, advirtió que por ahora no se toman medidas adicionales, mientras que en Bahía Solano se suspendió la navegación y las clases en los colegios, así como se realiza un comité de gestión del riesgo para determinar nuevas acciones.

Por su parte, la alcaldía de Tumaco, en Nariño, pidió a la comunidad mantener la calma ante la alerta, así como ordenó el cierre total y evacuación de playas, malecones y zonas de bajamar.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo emitió un comunicado en el que pide evacuar las playas del Pacífico colombiano, especialmente, del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, por el riesgo que representa la llegada de olas del Tsunami.

Por el momento, el estado es de“advertencia”. La Dimar, autoridad marítima de Colombia, pidió que se tomen todas las medidas para que no haya inconvenientes en la navegación en el Pacífico.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, se espera que las primeras olas del tsunami empiecen a llegar a las 10:03 a.m. al Pacífico colombiano. La primera región a la que llegará será Malpelo. Luego arribarán a Juradó, Chocó (10:26 a.m), a Bahía Solano (10:27 a.m.) y a Nuquí (10:29 a.m.)

Estos son los horarios:

Malpelo - Valle: 10:03 a.m.

Juradó-Chocó: 10:26 a.m.

Bahía Solano-Chocó: 10:27 a.m.

Nuquí-Chocó: 10:29 a.m.

Bajo Baudó-Chocó: 10:41 a.m.

Gorgona-Cauca: 10:45 a.m.

Mosquera-Nariño: 11:02 a.m.

Salahonda-Nariño: 11:04 a.m.

Tumaco-Nariño: 11:14 a.m.

Juanchaco-Valle: 11:31 a.m.

Timbiquí-Cauca: 11:35 a.m.

Guapi-Cauca: 11:58 a.m.

Buenaventura-Valle: 12:19 p.m.

Bahía Málaga-Valle: 12:20 p.m

Según el gobierno de Chile, por el sismo en Rusia hay alerta de tsunami para la Isla de Pascua. “Se solicita a las personas dirigirse a zona segura”, señaló en su cuenta de X. Le sugirió a su población actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades.

Hawái reportó olas de hasta 1,8 metros en el atolón Midway. Aunque las autoridades locales redujeron la alerta de tsunami a “advertencia”, se suspendieron vuelos hacia y desde Maui y se cerraron puertos comerciales. En la costa oeste de EE. UU., olas menores tocaron tierra en California, Oregón y Washington.

En Japón, un tsunami de 1,3 metros alcanzó la prefectura de Iwate y se emitieron alertas para toda la costa del Pacífico, aunque fueron rebajadas horas después. En la central nuclear de Fukushima, los trabajadores fueron evacuados como medida preventiva y se suspendió el vertido de aguas residuales tratadas.

Un sismo de magnitud 8,7 se registró la tarde del 29 de julio en el océano Pacífico, frente a la costa este de la península de Kamchatka, Rusia. El evento ocurrió a las 6:25 p.m., hora colombiana (2:25 a.m. del 30 de julio en hora local), con un epicentro localizado a cerca de 50 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.

Según reportes oficiales, el terremoto se sintió con fuerza en la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski y en los distritos cercanos de Elizovsky, Ust-Kamchatsky y Vilyuchinsky, alcanzando intensidades de entre cinco y siete grados en la escala de intensidad macrosísmica.

