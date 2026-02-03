Los niveles excepcionales de agua que llegaron a la hidroeléctrica de Urrá por las lluvias

Hidroeléctrica de Urrá, que recibe el caudal del río Sinú. Foto: CVS

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió un comunicado alertando por el incremento acelerado en el caudal del río Sinú y otros afluentes de Córdoba, que hacen parte del proyecto Hidroeléctrica de Urrá I.

Como parte de un monitoreo a los proyectos que cuentan con licencia ambiental y que podrían verse afectados por las fuertes lluvias, la ANLA hizo una revisión de los caudales y la generación de energía en este punto del país, encontrando incrementos atípicos.

“A partir de los monitoreos de la ANLA, se logró evidenciar que el caudal de entrada al embalse del proyecto presentó un crecimiento acelerado en un rango de 36 horas. Desde la madrugada del 1 hasta el 2 de febrero, pasó de 500 m³/s a más de 2.500 m³/s, superando en más de cinco veces los valores observados previamente”, informó la entidad en un comunicado.

Este incremento en la cantidad de agua que ingresa a la hidroeléctrica también se tradujo en un aumento inusual en la generación de energía. Particularmente, la ANLA reportó que el 1 de febrero se dio un incremento de 1.194% en el promedio histórico de generación del proyecto.

“Estos valores se ubican fuera del comportamiento normal esperado, lo que confirma que el incremento de los caudales corresponde a una creciente hidrológica asociada a factores regionales en la cuenca del río Sinú, y no a una situación operativa regular del proyecto”, explicó la ANLA.

El Proyecto Hidroeléctrico de Urrá I, dice la entidad, es el responsable de implementar el plan de contingencia ante la creciente de los caudales que se está presentando en este momento. Las alertas también deben ser comunicadas al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En este momento, la Gobernación de Córdoba se encuentra realizando un Puesto de Mando Unificado, en el que participa la ANLA, con el fin de revisar la información disponible sobre los impactos de las lluvias y tomar decisiones preventivas ante los riesgos que esto representa.

“Por el momento, el proyecto ha activado dos estrategias operativas para contener los caudales: la reducción y ajuste de la generación de energía para limitar las descargas por turbinación, y la operación de compuertas y rebosadero para atenuar la creciente. Sin embargo, en los municipios aledaños al embalse persisten las inundaciones y deterioros”, indica la entidad.

Como este proyecto, la ANLA está realizando monitoreos en otros 272, con el fin de obtener información sobre los afluentes y su crecimiento debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días.

