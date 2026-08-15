Alertan incremento de vientos y oleaje en departamentos del caribe colombiano

En la isla de San Andrés, se esperan vientos entre 22 y 40 km/h y olas de hasta 2,0 m. Foto: El Espectador - Luis Angel

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La Dirección General Marítima (Dimar) informó que entre ayer, viernes, 14 de agosto, y el domingo, 16, se prevé un incremento de los vientos y del oleaje en el Caribe colombiano.

La entidad informó, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), que esto está asociado al tránsito de ondas tropicales y la presencia de aire subsahariano, una masa de aire muy caliente, seca y cargada de polvo mineral que se forma sobre el desierto del Sahara en África.

Ante esta situación, Dimar informó que se esperan vientos entre 29 y 57 km/h y olas entre 2,5 y 4,2 metros, aunque pueden variar dependiendo del departamento.

En La Guajira : vientos de hasta 44 km/h y olas de hasta 2,0 m.

En Santa Marta y Cartagena : vientos entre 27 y 46 km/h y olas entre 1,2 y 1,8 m.

En Barranquilla : condiciones más adversas el 15 y 16 de agosto, con vientos de hasta 51 km/h y olas de hasta 2,0 m.

En San Andrés : vientos entre 22 y 40 km/h y olas de hasta 2,0 m.

En Sucre, Córdoba y Antioquia: vientos entre 10 y 27 km/h y olas de hasta 1,5 m.

La autoridad extremar las medidas de seguridad especialmente para quienes realicen actividades marítimas, náuticas, recreativas y de pesca, y acatar las instrucciones de las autoridades competentes.

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