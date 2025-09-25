Algunas aves de Colombia tienen la cola más larga ahora por el cambio climático

En total se analizaron 23 especies de aves como colibríes, hormigueros y tangaras. Foto: Cortesía

¿Alguna vez ha pensado en cómo eran los pájaros antes o si siempre han sido como los conocemos hoy? Puede que no sea una pregunta que muchas personas nos hagamos, pero sí es una duda que cada vez toma más fuerza entre quienes estudian los cambios morfológicos, –las características externas–, en estas especies de animales para entender cómo se han ido transformando y adaptando a lo largo del tiempo.

En el caso de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Los Andes y el Museo Americano de Historia...